Dimenticate Super Mario Bros., a breve tocca al film di Tetris

Oltre al film di Super Mario Bros., è in arrivo un altro lungometraggio legato a un videogioco davvero storico e intramontabile: stiamo parlando di Tetris.

L’attore Taron Egerton (Kingsman, Rocketman) è stato infatti scelto come protagonista del nuovo adattamento cinematografico dedicato alle origini del popolare puzzle game (che invade anche Amazon con decine di offerte a tema).

Egerton interpreterà infatti Henk Rogers, ossia l’imprenditore olandese che fondò la Tetris Company con Aleksej Leonidovič Pažitnov, ottenendo di fatto i diritti di distribuzione del gioco sul primo Game Boy.

Da quello che sappiamo, quindi, il film sarà incentrato sulle battaglie legali combattute da Rogers per ottenere i diritti di Tetris alla fine degli anni ’80. Ora, come riportato anche da Nintendo Life, sembra proprio che a breve vedremo la pellicola in azione.

Tetris, l’imminente film biografico del regista Jon S. Baird, si è assicurato una data di anteprima a marzo, visto che sarà proiettato al South by Southwest 2023.

L’evento stesso si svolgerà dal 10 al 19 marzo ad Austin, in Texas, il quale prevede sessioni ludiche, showcase di musica e commedie, proiezioni di film, mostre, sviluppo professionale e una serie di opportunità di networking.

Poco sotto, un tweet che conferma la notizia con tanto di nuova immagine ufficiale.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR

— Tetris (@Tetris_Official) February 1, 2023