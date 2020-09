Super Mario 3D All-Stars, i tre giochi a confronto con gli originali

Nintendo ha ha da poco festeggiato i primi 35 anni dalla nascita di Super Mario Bros. e lo ha fatto donando a tutti i possessori di Switch il nuovo Super Mario 3D All-Stars, un cofanetto speciale che omaggia in grande stile il compleanno del leggendario idraulico, vero e proprio simbolo della Grande N ormai da molte generazioni.

La compilation include gli episodi dell’era tridimensionale riconvertiti su console Nintendo Switch, ossia i celebri Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Un'immagine di Super Mario Sunshine.

Ora, il canale YouTube di ElAnalystaDeBits, ha deciso di pubblicare ben tre video che mettono a confronto i tre giochi con le rispettive controparti uscite nel 1996 (e nel 2005, su DS), nel 2002 e infine nel 2007.

Poco sotto, il primo video dedicato a Super Mario 64:

In basso, invece, la video comparativa dedicata al classico Super Mario Sunshine, uscito in origine su Nintendo GameCube:

Infine, ultima ma non meno importante, il paragone tra Super Mario Galaxy su Wii e la versione Switch, inclusa analisi della risoluzione e del frame rate:

Al netto delle ovvie differenze legate alla risoluzione massima dei tre giochi, non sembrano esserci differenze davvero sostanziali tra le edizioni originali e le remastered disponibili nella All-Stars Collection.

Avete già letto anche che un dataminer avrebbe scoperto che nella compilation i tre giochi sarebbero infatti emulati attraverso un software proprietario di Nintendo Europe?

Ma non solo: per il compleanno di Mario, la Casa di Kyoto ha presentato anche Mario Kart Live: Home Circuit, in arrivo su Switch il 16 ottobre prossimo, oltre al Game & Watch: Super Mario Bros. previsto per il 13 novembre di quest’anno.

La release di Super Mario 3D All-Stars è prevista per oggi, 18 settembre 2020.