Super Mario 3D All-Stars, come lo ha accolto la critica in giro per il mondo?

In queste ore abbiamo assistito all’arrivo online delle recensioni di Super Mario 3D All-Stars, il cofanetto che celebra i primi trentacinque anni dell’idraulico più famoso dei videogiochi proponendo una raccolta di tre capolavori tridimensionali dei tempi andati – Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Il nostro Nicolò Bicego ha sviscerato per voi la raccolta, assegnandole una valutazione di 8/10 e spiegando che sebbene ci si trovi di fronte a dei classici senza tempo che rimangono come dei must have per tutti gli amanti del genere, è un peccato che Nintendo non si sia presa qualche piccolo rischio in più, magari optando per veri e propri remake (che certo, avrebbero chiesto tempi e costi differenti), o magari includendo anche solo degli extra dal dietro le quinte per gli appassionati.

Come la pensano, invece, i colleghi della critica internazionale? Secondo le statistiche raccolte dal sito Metacritic, la media attuale del gioco è di 83/100 – quindi più che buona. Vediamo, di seguito, alcuni dei voti fatti registrare in giro per il mondo sulle maggiori testate per Super Mario 3D All-Stars.

Super Mario 3D All-Stars propone tre classici in un unico cofanetto

I voti di Super Mario 3D All-Stars

Metro – 10

ComicBook – 10

CoGConnected – 10

Nintendo Insider – 9

Digitally Downloaded – 9

MyNintendoNews – 9

Nintendo Enthusiast – 9

Switch Player – 9

Areajugones – 9

God is a geek – 9

Nintendo Life – 9

Nintenderos – 8,8

NintendoWorldReport – 8,5

Wccftech – 8,5

XGN – 8,5

Destructoid – 8,5

Trusted Review – 8

SpazioGames.it – 8

Digital Trends – 8

GamePro Germany – 8

Hobby Consolas – 8

USgamer – 8

VG247 – 8

Twinfinite – 8

VGC – 8

GamesRadar+ – 8

Jeuxvideo – 7,5

3DJuegos – 7

Gameblog.fr – 7

ScreenRant – 7

TheSixthAxis – 7

Critical Hit – 6,5

Vi ricordiamo che il cofanetto sarà disponibile dal prossimo 18 settembre e lo rimarrà fino al 31 marzo 2021, quando sarà ritirato dal mercato per precisa volontà di Nintendo, sia nelle copie fisiche che in quelle digitali.