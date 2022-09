Suikoden sta per tornare? Arriva un nuovo indizio da Konami

Una delle saghe JRPG più amate potrebbe essere finalmente pronta al ritorno: Konami ha infatti rinnovato in queste ore la registrazione del marchio di Suikoden, a pochi giorni di distanza da uno degli eventi più attesi dell’anno.

I fan sono infatti in attesa di grandi novità in arrivo da parte della casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo in sconto su Amazon) in occasione del Tokyo Game Show 2022, che potrebbe portare novità davvero inaspettate.

Il publisher aveva infatti annunciato che avrebbe annunciato un nuovo gioco di una serie amata: nelle ultime ore sono arrivate potenziali conferme sull’arrivo di rimasterizzazioni di Metal Gear Solid e un remake di Silent Hill 2, di cui proprio pochi istanti fa sarebbero trapelati i primi screenshot, ma alla fine potrebbe essere la saga JRPG la vera sorpresa della manifestazione.

Non è infatti passato inosservato agli utenti Reddit del forum JRPG (via ResetEra) il misterioso rinnovo del trademark a sorpresa: considerando che proprio a partire dal 15 settembre inizierà lo show di Tokyo, potrebbe non trattarsi di una coincidenza.

Il tempismo appare infatti insolitamente sospetto, così come l’evento stesso di Konami: ad annunciare quello che sarà il gioco a sorpresa sarà infatti Yuki Kaji, un nome che i fan di Suikoden conosceranno molto bene.

Il doppiatore giapponese ha infatti prestato la sua voce a due giochi della saga — tra i quali c’è anche l’ultimo capitolo, tradotto recentemente dai fan — e anche a un CD Drama dedicato al secondo capitolo.

Inutile sottolineare come la sua presenza, in concomitanza con il rinnovo del trademark visualizzabile al seguente indirizzo, ha aumentato il forte sospetto dei fan su un possibile revival della saga JRPG: se non con un nuovo capitolo, magari con una collection di porting rimasterizzati.

Quello di Konami potrebbe dunque essere un forte indizio sul ritorno della saga oppure, più semplicemente, una coincidenza per quella che è comunemente un’operazione di routine per i publisher videoludici. Tra pochi giorni dovremmo essere in grado di scoprire la verità, ma per il momento vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, gli autori della saga sono tornati con un nuovo gioco che intendeva raccogliere proprio l’eredità di Suikoden: potete scoprirne di più nella nostra recensione di Eiyuden Chronicle Rising.