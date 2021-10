Su Switch c’è un gioco con un’icona così brutta che i giocatori chiedono di cambiarla

Nintendo Switch non dà ai giocatori la possibilità di creare delle cartelle. Questo significa, in parole povere, che quando scarichiamo i giochi sulla nostra console, ci orientiamo tra le diverse icone che popolano la dashboard e la libreria di quelli già scaricati o da (ri)scaricare. I giocatori ogni tanto immaginano dei redesign, ma per ora tutto tace fronte Nintendo.

Appare chiaro perché gli sviluppatori lavorino con cura a queste icone: che siano vivaci e colorate, epiche, che vedano i personaggi in una posa che spacca, o magari il logo capeggiare in bella vista – sono un po’ dei biglietti da visita del gioco che andremo ad eseguire, e cercano di dare sempre il meglio.

A parte quella di Murder House. A Murder House non frega niente di essere carino e, anzi, la sua icona è probabilmente la più brutta che ci venga in mente – ma il lato positivo è che la cosa è assolutamente in tema con lo stile del gioco.

Uscito originariamente su Steam proprio un anno fa, questo gioco è un horror che omaggia i tempi e le tecnologie della prima PlayStation, facendovi vivere gli orrori di una casa abbandonata tra fantasmi e assassini.

Va da sé che un gioco con questo tipo di soggetto non potesse avere l’icona di Animal Crossing: New Horizons, ma probabilmente l’orribile coniglietto pasquale assassino (che fa un po’ Donnie Darko) della miniatura sta turbando i sogni di qualche videogiocatore, sulla dashboard di Switch.

Così, ecco che stanno arrivando delle richieste per sostituire l’icona, a cui lo sviluppatore Puppet Combo ha risposto con estremo garbo e sana decisione: «no». E ci mancherebbe, diremmo noi.

oh my GOD the Switch icon for Murder House is a jumpscare in itself 😭😭😭 @PuppetCombo pic.twitter.com/r1tp8p2UZU — Aspekt @ BLFC (@tehemopenguin) October 14, 2021

Random dude: "Please change Murder House icon, is creeping me out"

Puppet Combo: pic.twitter.com/M6MUySEQnQ — Des🔻eNUTRIA🎃🦦🕸 ✊🏽✊🏾✊🏿 (@SrDesventura) October 20, 2021

A dire la verità, Murder House è disponibile anche sulle altre console (PS4 e Xbox One), e anche lì i fan non stanno facendo i salti di gioia per la sua icona – anche se è un po’ più facile evitare che spunti a ogni accesso alla dashboard, organizzando la propria libreria dei giochi, motivo per cui le richieste di sostituzione sono arrivate da utenti Switch.

It's easily the creepiest icon of any game on my PS4 💀 I wasn't ready. pic.twitter.com/4LyjTgBG82 — Mishimaryu (@Mishimaryu1) October 20, 2021

Nel frattempo, purtroppo, il gioco è stato bannato in Giappone su Nintendo Switch, a quanto pare perché una nuova analisi dei suoi contenuti – ritenuti riservati ai maggiorenni – lo renderebbe inadatto alla pubblicazione locale.

Ora come ora, nemmeno gli sviluppatori sono sicuri del motivo di questo ban, ma sperano che siano risolvibili e che il titolo possa tornare anche sul mercato giapponese.

In Italia Murder House è disponibile dal 14 ottobre scorso e, almeno nell’anteprima su Nintendo eShop, l’icona è meno spaventosa. Non possiamo dire, in estrema franchezza, che sia però meno brutta.