Street Fighter 6, Capcom ha comprato il logo per 80$? Scoppia la polemica

Street Fighter 6 è stato annunciato soltanto nella giornata di ieri al termine di un lungo countdown durato una settimana, ma sembra che non tutti i fan siano rimasti impressionati dal reveal di Capcom.

A destare le maggiori perplessità è stato infatti il logo utilizzato per il sesto capitolo della serie, che non solo ha scelto di adottare una linea «minimal» ben lontana dalla spettacolarità mostrata su Street Fighter V e gli altri capitoli della saga, ma anche una curiosità sulla sua creazione che, se confermata, potrebbe apparire semplicemente assurda.

Le iniziali previsioni su un nuovo capitolo di Resident Evil erano state così smentite, ma il reveal trailer ha lasciato alcuni fan con l’amaro in bocca per via di una rivoluzione che sarebbe stata poco gradita dai fan.

Il logo mostrato al termine della breve presentazione video sembrerebbe infatti essere stato comprato, per poi essere leggermente modificato, direttamente da un noto store di clipart per soli 80 dollari.

Come riportato da Kotaku, il graphic designer Aurich Lawson di Ars Technica ha infatti segnalato l’incredibile somiglianza con una immagine stock presente sulla relativa pagina di Adobe, acquistabile per soli 80 dollari:

The new Street Fighter 6 logo is $80 on Adobe's Stock site

I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6

I cannothttps://t.co/SViXFjElou pic.twitter.com/yOzYePaYfV

— Aurich (@aurich) February 21, 2022