Bye bye esclusività: Street Fighter 6 non sarà più solo per PlayStation

Tra i giochi che hanno messo il mantello del protagonista durante il recente State of Play troviamo indubbiamente anche Street Fighter 6, con la storica saga di picchiaduro firmata Capcom che si è data decisamente un nuovo look – proponendo diverse novità di cui vi abbiamo parlato, tra cui anche una modalità esplorativa del tutto inedita.

C’è tuttavia un dettaglio molto interessante che potrebbe essere sfuggito, e che riguarda la strategia che proprio Capcom ha in mente per il suo nuovo titolo. Durante State of Play la cosa non poteva venire menzionata, ma i canali ufficiali del publisher giapponese hanno confermato che Street Fighter 6 non sarà esclusiva PlayStation su console, ma che arriverà anche su Xbox Series X|S, oltre che su Steam.

Ricorderete, invece, che il precedente Street Fighter V (che trovate facilmente su Amazon) era rimasto – nonostante le tantissime uscite e riedizioni – un’esclusiva PlayStation per quanto riguarda il mondo console, sposando a questa release la disponibilità anche su Windows. Sarà anche questo il caso, ma alle console Sony si affiancheranno ora anche quelle Microsoft, senza più esclusività per la piattaforma giapponese.

Potete vedere di seguito il trailer direttamente dal canale del publisher: al minuto 02:59 è possibile notare nitidamente i loghi delle piattaforme a cui Street Fighter 6 è destinato, tra cui compare anche la nuova generazione di Xbox.

Uscito originariamente nel 2016, Street Fighter V è sempre stato un gioco apprezzato per alcuni aspetti e molto discusso per altri, come vi raccontammo nella nostra recensione. Da allora, ci sono state diverse nuove release – tra Arcade Edition e Champion Edition – ma da tempo la community era in attesa di un episodio completamente originale.

L’attesa, come confermato ieri, si placherà nel corso del 2023, dove Capcom ha sistemato la finestra di lancio del suo prossimo Street Fighter 6. Al di là delle innovazioni in termini di piattaforme, che sanno un po’ di ritorno al passato (il quarto episodio era arrivato anche su Xbox 360, ricorderete, nel 2009), ci saranno tanti cambiamenti lato gameplay, quindi attendiamo di toccare il gioco da vicino per riferivi di più.