Stray non ha vinto il GOTY, ma si è preso una bella rinvincita quest’anno

Stray è stato una sorpresa nella candidatura dei The Game Awards di quest’anno, che pur meritata o no è arrivata comunque nella cinquina finale.

Il titolo ha rappresentato un forte richiamo per i giocatori PlayStation 5 (che hanno preso d’assedio Amazon) indubbiamente per il felino protagonista.

È stato infatti uno dei giochi più scaricati nel mese in cui è uscito, a dimostrazione dell’affetto istantaneo ricevuto dai giocatori.

Dalle nostre parti Stray ha fatto una comparsata anche al TG1, che una volta tanto non ha parlato dei videogiochi solo come strumento di morte e distruzione.

E, con poca sorpresa, Stray è risultato essere anche uno dei videogiochi più amati dell’anno.

Non avrà vinto il prestigioso GOTY ai The Game Awards 2022 (ecco chi l’ha vinto), ma il titolo col gattino cyberpunk è tra i più popolari di PlayStation Plus.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, Stray si è fatto strada fino a diventare il gioco PS Plus Extra e Premium più popolare del 2022, come rivelato dalle statistiche annuali nella funzione PlayStation Wrap-Up 2022.

Il gattino ha battuto anche titoli molto importanti, tripla A blasonati e nomi ben reboanti, che non hanno potuto niente contro le fusa del protagonista felino.

Ecco, infatti, i cinque giochi più popolari sulla piattaforma:

Stray

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

Assassin’s Creed Valhalla

Red Dead Redemption II

Con buona pace di tutti gli altri contendenti, che devono sottostare alle volontà di un gatto.

Un gioco talmente amato che gliene hanno fatte di ogni al povero micino, anche trasformandolo in un gioco per Game Boy con l’immancabile demake.

PlayStation Plus ha svelato, nel contesto, anche molte altre caratteristiche e dati interessanti. Volete sapere, ad esempio, qual’è stato il videogioco classico PS1 più amato dai fan di Sony?

Parlando di giochi PlayStation, invece, Hogwarts Legacy è stato rinviato su alcune console in particolare, anche PlayStation: ecco quali e quando uscirà.