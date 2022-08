Il micio di Stray diventa protagonista al TG1

Ci sono poche certezze assolute, nella vita. Una, è che i gatti riescono rapidamente a rubare il cuore di tutti, al punto che se si vuole tentare di far diventare virale un contenuto, basta infilarci un gatto. Lo sanno bene gli autori di Stray, il titolo uscito lo scorso luglio su PS4, PS5 e PC (lo trovate su Instant Gaming), che è diventato rapidamente un tormentone del mondo dei videogiochi.

Così, tanto, che nell’edizione delle ore 20.00 del TG1, andato in onda su RaiUno il 7 agosto, il titolo firmato da BlueTwelve Studio e da Annapurna Interactive ha avuto una sua parentesi.

Solitamente, sappiamo che i videogiochi hanno una vita piuttosto dura quando vengono discussi nei notiziari – che spesso si limitano a evidenziare i rischi rappresentati dal medium, o presunti tali.

In questo caso, tuttavia, il servizio racconta in modo accurato le vicende del micio protagonista del gioco, portando poi la discussione sulla viralità dei felini domestici amatissimi in tutto il mondo.

Se vi siete persi il servizio andato in onda sul primo canale italiano, potete recuperarlo all’indirizzo di seguito, dove è disponibile la replica. Lo trovate andando al punto del video dove il minutaggio indica “-12:40” alla fine del notiziario.

Stray è un videogioco di avventura che vi mette nei panni di un gatto senza nome che si ritrova in una misteriosa città sotterranea abitata solo da robot.

Qui, comincerà un’avventura dalle tinte cyberpunk che il critico Domenico Musicò ha preso in analisi nella sua video recensione, e che nonostante alcuni limiti di gameplay riesce ad offrire un’esperienza coinvolgente per tutta la sua durata, trasmettendo al giocatore anche delle interessanti riflessioni.

