Steam gratis un gioco stealth, a sorpresa, insieme alla sua versione VR

Quando Steam mette in omaggio dei giochi gratis fa sempre piacere, indubbiamente, e se arrivano a sorpresa ancora meglio.

Va detto che, ormai, capita spesso che soprattutto le piattaforme digitali mettano in offerta tantissimi titoli, anche al di fuori dei soliti giri o festività. Come successo di recente con gli Assassin’s Creed (che si trovano sempre su Amazon).

Proprio Steam aveva già messo in offerta alcuni titoli di recente, tra cui un big Ubisoft che potrete giocare gratuitamente per un breve periodo di tempo.

Anche se il caso più curioso è quello della scomparsa di quattro videogiochi dalla piattaforma di Valve, quattro episodi di una sola serie.

Gli omaggi arrivano quando uno non se li aspetta, e Steam proprio per questo offre come gioco gratis Republique, uno stealth di qualche anno fa.

Come potete vedere dalla pagina ufficiale, il gioco è gratis per un periodo non meglio specificato.

Su Steam potete anche riscattare gratis la versione VR di Republique, sempre come parte di un festeggiamento per i dieci anni dello sviluppatore, a quanto pare.

Nel gioco vestirete i panni di Hope, una donna in fuga in un gioco d’azione stealth emozionante e d’attualità, le cui tematiche esplorano i pericoli della sorveglianza del governo nell’era di Internet.

Republique può vantare un cast di eccezione per quanto riguarda il doppiaggio, con attori del calibro di Rena Strober, David Hayter (Metal Gear Solid), Jennifer Hale (Mass Effect, BioShock Infinite), Dwight Schultz (killer7, Star Trek) e Khary Payton (Metal Gear Solid 4).

Potete già riscattare entrambe le versioni del gioco e, visto che non sappiamo per quanto altro tempo ancora saranno disponibili gratis, vi conviene farlo ora.

Ma non è solo Steam ad offrire giochi gratis in questi giorni: sbrigatevi a provare infatti il trio di titoli messi a disposizione da Xbox per il weekend.

La quale, all’interno di Xbox Game Pass, ha visto addirittura un rinvio a data da destinarsi per un titolo di prossima uscita.