Steam vi regala 6 giochi gratis, ma dovrete essere veloci a scaricarli

I giochi gratis sono sempre un piacere, e quando arrivano su Steam, e sono pure 6, lo sono ancora di più.

Si tratta naturalmente di giochi in offerta per un periodo, che vi permetteranno di accedere alle versioni complete standard di nuovi titoli e divertirvi con i vostri amici in multiplayer, sia che preferiate giocare con tastiera e mouse (trovate un’ampia scelta su Amazon) o con un più tradizionale controller.

I giocatori devono stare spesso attenti alle offerte di Steam, perché lo store digitale offre ad esempio molte volte dei giochi gratis nel weekend.

E, nella speranza che i vostri PC non siano tra quelli in cui lo store non funzionerà più, ecco i prossimi sei giochi gratis che potete riscattare.

I sei titoli, disponibili da ora fino a un momento non meglio precisato, sono una selezione decisamente particolare.

Potete iniziare a scaricare i vostri nuovi giochi gratis del fine settimana su Steam direttamente tramite i seguenti link ufficiali e facendo clic sul pulsante “Avvia gioco” oppure “Aggiungi alla libreria” per scaricarli solo in un secondo momento:

Come detto non è ben chiaro per quando questi sei giochi saranno ancora gratis su Steam quindi, nel dubbio, vi consigliamo di riscattarli al più presto prima che termini l’offerta.

Su Steam è arrivato anche il più famoso emulatore di Nintendo, in un annuncio che ci ha colto di sorpresa. Non durerà molto probabilmente, ma sarà interessante vedere quando andrà in conflitto con la Grande N.

Certo potremmo vedere il Metroid Prime originale in un nuovo splendore, visto che il recente Remastered su PC ha già dimostrato di poter essere molto più bello.

Lo store di Valve se l’è dovuta vedere brutta negli ultimi giorni anche per colpa di The Last of Us Part I, la cui versione PC è così un disastro che ha dovuto rimborsarla a tutti.