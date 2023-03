Steam vi offre 3 nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana, da adesso

Tornano ufficialmente da questa settimana i weekend di gioco gratuito offerti da Steam: da questo momento potete scaricare sui vostri dispositivi ben 3 nuovi omaggi, disponibili gratuitamente fino al prossimo lunedì.

Si tratta naturalmente di prove a tempo, ma che vi permetteranno di accedere alle versioni complete standard di nuovi titoli e divertirvi con i vostri amici in multiplayer, sia che preferiate giocare con tastiera e mouse (trovate un’ampia scelta su Amazon) o con un più tradizionale controller.

Dopo aver ufficialmente concluso il giveaway proposto in collaborazione con Devolver Digital, avrete dunque l’occasione di scoprire Golf With Your Friends, Midnight Ghost Hunt e Across the Obelisk: produzioni molto diverse l’una dall’altra, ma adatte alle vostre diverse esigenze.

In ogni caso, si tratta di produzioni volutamente votate al multiplayer: dato che non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo, potrete iniziare a radunare da subito i vostri amici per iniziare a divertirvi.

In Golf With Your Friends potrete divertirvi con folli partite di minigolf su scenari caotici e pieni di insidie, provando a competere in lobby che possono includere fino a 12 giocatori: potrete anche scaricarvi con percorsi personalizzati e continuare a mettervi alla prova con nuove sfide.

Midnight Ghost Hunt è invece una caotica variante del celebre “nascondino”: i giocatori potranno possedere uno dei tanti oggetti di una stanza e provare a nascondersi, oppure interpretare i cacciatori per riuscire a trovarli prima arrivi la mezzanotte.

Infine, Across the Obelisk è un roguelite cooperativo con meccaniche deck building: potete scegliere i vostri eroi preferiti e personalizzare il vostro mazzo per riuscire a superare gli scontri, prendendo anche decisioni importanti per arrivare alla fine di avventure sempre originali.

Potete iniziare a scaricare i vostri nuovi giochi gratis del fine settimana su Steam direttamente tramite i seguenti link ufficiali e facendo clic sul pulsante “Avvia gioco” oppure “Aggiungi alla libreria” per scaricarli solo in un secondo momento:

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio molto importante sulla compatibilità con i precedenti sistemi operativi: Steam ha infatti annunciato che smetterà ufficialmente di funzionare su Windows 7, 8 e 8.1 a partire dal 2024. Se non avete già eseguito l’aggiornamento a Windows 10 o 11, vi consigliamo dunque di procedere il prima possibile.

Il client PC di casa Valve è ormai diventato un punto di riferimento per i giocatori, e presto potrebbe esserlo clamorosamente anche per chi ama emulare i classici: il più noto emulatore Nintendo ha infatti aperto una pagina su Steam, ma resta ancora da capire se e quanto durerà.