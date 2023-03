Steam smetterà di funzionare su diversi PC a partire dal 2024: è ufficiale

I giocatori su PC che non avevano ancora effettuato l’aggiornamento del proprio sistema operativo farebbero meglio a organizzarsi il prima possibile, se non altro per poter continuare a utilizzare il proprio catalogo di giochi su Steam.

Valve ha infatti confermato una brutta notizia per tutti i giocatori amanti del gaming con tastiera e mouse (ne trovate un’ampia scelta su Amazon): dall’1 gennaio 2024 il client smetterà ufficialmente di funzionare su PC con sistemi operativi non aggiornati a Windows 10 o Windows 11.

La compagnia ha dunque annunciato l’interruzione ufficiale del supporto ai dispositivi con Windows 7, 8 e 8.1: una decisione presa a causa della stessa natura del client, che non potrà fisicamente essere più aggiornato su questi sistemi a partire da tale data.

Valve ha infatti svelato che il browser interno di Steam si basa su una versione embedded di Google Chrome, ma la casa di Mountain View ne ha già interrotto il supporto su questi dispositivi.

Di conseguenza, per poter garantire costanti aggiornamenti alla sicurezza, il team ha dovuto dire ufficialmente addio ai PC meno aggiornati, chiedendo ai fan di organizzarsi di conseguenza entro il prossimo anno per continuare a utilizzare tutti i loro giochi preferiti.

Il comunicato è stato attualmente pubblicato solo in lingua inglese e potete visualizzarlo integralmente al seguente indirizzo, o direttamente di seguito tramite la segnalazione arrivata da Wario64 su Twitter:

As of January 1 2024, Steam will officially stop supporting the Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1 operating systems. After that date, the Steam Client will no longer run on those versions of Windows. https://t.co/NIUZ4UdJU4 pic.twitter.com/fts2C7IchF — Wario64 (@Wario64) March 28, 2023

Insomma, sembra essere partito un vero e proprio “conto alla rovescia” per gli utenti che non volevano abbandonare i loro vecchi sistemi operativi: presto i giocatori non avranno altra scelta che utilizzare Windows 10 o 11 per continuare a giocare su Steam. Vi terremo naturalmente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo.

