Il più famoso emulatore Nintendo arriva su Steam: quanto durerà?

Gli appassionati di emulazione conosceranno sicuramente Dolphin, il celebre emulatore Nintendo dedicato a GameCube e Wii che, ora, sta per arrivare su Steam.

E mentre il Dolphin è riuscito a sbarcare anche su Xbox Series S in maniera homebrew, il celebre emulatore Nintendo avrà presto una release ufficiale.

Dopo che un altro emulatore era sbarcato, solo per un attimo, addirittura su Steam Deck, ora l’emulatore Nintendo più famoso è pronto per essere messo in wishlist.

Come riporta Polygon, infatti, l’emulatore per i giochi GameCube e Wii, il celebre Dolphin, verrà publicato su Steam nel corso dell’anno.

Dolphin sarà arriverà su Steam in una versione ad accesso anticipato come download gratuito, mentre la data di uscita è attualmente fissata per il secondo trimestre del 2023. L’emulatore ha già una pagina dello store che potete visitare.

«Siamo lieti di poter finalmente raccontare al mondo il nostro esperimento», dichiarano gli sviluppatori dell’emulatore: «Questo è stato il prodotto di molti mesi di lavoro e non vediamo l’ora di metterlo presto nelle mani degli utenti!».

L’emulatore supporta controller moderni, risoluzioni 4K, salvataggi rapidi, multiplayer in rete e, in alcuni casi, dove sono disponibili hack e patch, funzionalità come frame rate aumentato e rapporti di visualizzazione widescreen. Le mod della community sono supportate ed è completamente open source.

Bisognerà vedere quanto durerà prima che Nintendo si agiti visto che, notoriamente, non ama molto lo sfruttamento delle sue proprietà intellettuali in maniera illegali.

Gli sviluppatori nella pagina ufficiale hanno specificato che l’emulatore non viene fornito con alcun gioco e che gli utenti devono possedere una copia originale di qualsiasi gioco GameCube o Wii, come prevede la legge, per poter utilizzare l’emulatore senza problemi.

Certo potremmo vedere il Metroid Prime originale in un nuovo splendore, visto che il recente Remastered su PC ha già dimostrato di poter essere molto più bello.

