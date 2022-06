Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è uno sparatutto “spaziale”

Steam ha appena svelato un nuovo gioco gratis disponibile per tutto il fine settimana: questo weekend i fan potranno divertirsi in compagnia dei propri amici con un nuovo titolo selezionato dallo store di Valve.

Si tratta di una prova gratuita facente parte dei nuovi affari del fine settimana: è uno sparatutto «spaziale» in prima persona giocabile in cooperativa, adatto dunque a tutti coloro preferiscano giocare con un buon mouse gaming (potete trovarne un’ottima selezione su Amazon).

A partire da adesso potrete scaricare senza alcun costo aggiuntivo The Anacrusis, un nuovo FPS sviluppato da Stray Bombay e attualmente disponibile in accesso anticipato dal 13 gennaio 2022.

Potrete dunque seguire con attenzione lo sviluppo del gioco, che vi guiderà a combattere le minacce aliene con armi fantastiche all’interno di un’astronave abbandonata ai confini dello spazio.

In questo sparatutto sci-fi dovrete allearvi insieme ad un massimo di 3 amici per sopravvivere alle orde aliene, con tanti potenziamenti e armi sbloccabili per rendere ogni avventura rigiocabile all’infinito.

Gli sviluppatori stanno infatti lavorando duramente per garantire il giusto livello di sfida per ogni giocatore, offrendo così esperienze divertenti e adatte a tutti, ma senza proporre mai due volte di seguito la stessa tipologia di combattimento.

Se volete provare con mano The Anacrusis senza dover spendere nemmeno un centesimo, potete raggiungere la pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Avvia gioco»: non appena avrete effettuato il login con il vostro account, Steam avvierà il download del nuovo sparatutto in prova per il weekend.

Se al termine della prova vorrete continuare a giocarci, potrete approfittare della relativa offerta dedicata per acquistarlo con uno sconto del 50%: fino al 23 giugno potrà essere vostro a soli 12,49€.

Nel caso foste alla ricerca di nuovi giochi gratis da riscattare su Steam, vi segnaliamo che Capcom ha deciso di offrire in regalo un capolavoro immortale dei picchiaduro.

Ma non solo: grazie a Epic Games Store potrete divertirvi fin da subito con un RPG open world originale e tutto da «divorare», completamente gratis.

Segnaliamo inoltre che anche Xbox ha deciso di offrire nuove prove gratuite per tutto il fine settimana: da questo momento potete scaricare 3 giochi per il weekend, tra i quali c’è un amato hack and slash.