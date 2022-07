Steam vi offre 4 giochi gratis per il fine settimana: ci sono grandi sparatutto

Steam ha deciso di festeggiare l’inizio del fine settimana proponendo a tutti i suoi utenti ben 4 giochi gratis a tempo, disponibili per tutto il weekend senza alcun costo aggiuntivo.

L’iniziativa vi permetterà dunque di giocare su PC senza alcun acquisto: grazie al nuovo weekend gratuito dello Store di Valve potrete approfittare di grandi titoli multiplayer in compagnia dei vostri amici, con molti sparatutto adatti a chi preferisce giocare con mouse (potete trovare tanti prodotti per il gaming su Amazon).

Ricordiamo che non si tratta di versioni di prova dimostrative, come nel caso dell’ultimo horror degli autori di Until Dawn: tutti i giochi proposti sono le edizioni standard complete, giocabili interamente per tutto il fine settimana.

Il weekend gratuito di Steam sarà dunque disponibile fino all’inizio della prossima settimana: avrete dunque 3 giorni di tempo a partire da ora per poter approfittare di 4 grandi titoli.

Si tratta di Left 4 Dead 2, Hell Let Loose, Insurgency Sandstorm e Rubber Bandits: le proposte dello store di Valve vi permetteranno di giocare gratis dunque a 3 sparatutto in prima persona e con un originale party game.

Left 4 Dead 2 ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta dello sparatutto cooperativo di grande successo ideato dalla stessa Valve, che vi spingerà ad affrontare orde di zombie in campagne estremamente divertenti.

Insurgency Sandstorm e Hell Let Loose sono invece due grandi sparatutto tattici realistici, ideali per giocare in compagnia dei vostri amici; infine, Rubber Bandits è un folle party game fino a 4 giocatori in cui dovrete dimostrare di essere i migliori fuorilegge al mondo.

Potete scaricare gli ultimi giochi gratis del weekend a partire da adesso, semplicemente dirigendovi sulle pagine ufficiali di Steam ai seguenti indirizzi:

Se vorrete aggiungerli permanentemente al vostro catalogo di giochi, vi consigliamo di approfittare delle nuove offerte del fine settimana: segnaliamo in particolar modo lo sconto dedicato a Left 4 Dead 2, che può essere vostro a solo 1 euro e 63 centesimi.

Vi ricordiamo che anche Xbox ha deciso di proporre 3 nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana, uno dei quali è disponibile anche nella nuova line-up di Steam.

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi gratis da aggiungere permanentemente al vostro catalogo PC, vi ricordiamo che i nuovi omaggi di Epic Games Store sono già disponibili.