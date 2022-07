Ora potete provare gratis l’horror dell’estate dagli autori di Until Dawn

Se nelle scorse settimane avete sentito parlare di The Quarry, probabilmente il gioco non avrà bisogno di presentazioni. Se, invece, vi suona nuovo, sappiate che è un’avventura in tinte horror dagli autori dell’apprezzato Until Dawn, che vi permette di decidere il destino di un gruppo di giovani in campeggio per l’estate. Tutto bello, se solo la loro escursione rilassante non si trasformasse molto presto in un incubo.

Nella recensione del gioco, la nostra Fabrizia Malgieri vi ha spiegato punti di forza e debolezze della produzione di Supermassive Games. E, se non siete completamente convinti di volerlo acquistare ma preferite farvi un’idea toccando il gioco con mano, sarete felici di sapere che potete provare The Quarry gratis.

In queste ore, infatti, è stata lanciata una versione di prova gratuita del gioco, che potete scaricare sia su Steam (PC) che su Xbox Series X|S e Xbox One.

«Se non hai ancora vissuto l’esperienza di The Quarry, puoi avere un assaggio dell’orrore che ti attende grazie alla nuova prova gratuita disponibile ora su Steam!» hanno scritto gli sviluppatori, annunciando la disponibilità sul celebre catalogo digitale per titoli PC. «Ci auguriamo che tu possa apprezzare tutto l’orrore gratuito disponibile nella prova gratuita di The Quarry. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti rende più forte».

Se siete interessati, potete accedere alla prova gratis ai seguenti link:

Al momento non risulta la disponibilità di una versione trial su PlayStation Store, dove il gioco completo è invece acquistabile normalmente.

Tra le notizie recenti, Supermassive ha vissuto pochi giorni fa un’importante manovra che l’ha portata a un cambio di proprietà, di cui vi abbiamo dato conto nella nostra notizia. Il team è sempre molto (troppo?) attivo nel panorama degli horror narrativi, come dimostra l’antologia The Dark Pictures che sta firmando per Bandai Namco.