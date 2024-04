Cinque piccoli giochi gratis, su Steam, tra soulslike e RPG

La settimana sta finendo e Steam offre nuovamente modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo euro, ora con altri 5 giochi da testare con mano gratis.

Ricordiamo che solo lunedì vi avevamo segnato altri 6 giochi da provare gratuitamente.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da ora (via GamingBible).

I sei titoli che trovate poco più in basso, con tanto di link alla pagina Steam di ciascuno di essi, si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori.

Rise Of Koreth - Se vi piace Dark Souls, riconoscerete sicuramente lo stile.

Project Apidom - Un gioco di ruolo di estrazione che si aggiunge ai tanti altri usciti di recente.

Firestone - Un gioco di ruolo "inattivo" che vi darà ottime vibrazioni.

Veiled Tales - Prendete decisioni importanti mentre esplorate le montagne.

AX: Portal Slayers - Trova asce e lanciale in faccia ai nemici. Facile, no?

Si tratta di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

