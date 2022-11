Steam vi offre 2 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è uno sparatutto realistico

Steam ha deciso di offrire anche per questo fine settimana la possibilità di provare insieme ai vostri amici una selezione di giochi gratis a tempo, particolarmente indicati per passare giornate in compagnia e votati al multiplayer.

Questa volta lo store di Valve ha infatti deciso di proporre 2 titoli in omaggio per tutto il fine settimana, adatti a diversi generi di giocatori: c’è infatti non solo uno sparatutto votato al realismo, ma anche un caotico picchiaduro in mischia, realizzato dagli autori di Dead by Daylight (lo trovate su Amazon).

A differenza dell’avventura horror artistica che vi abbiamo segnalato nelle scorse giornate, i nuovi titoli in omaggio non saranno gratis per sempre: si tratta infatti della consueta promozione del fine settimana che vi consentirà di provare interamente i giochi selezionati dallo store.

Questo significa che da questo momento potete scaricare Flippin Misfits e Squad sui vostri dispositivi, ma la prova resterà valida soltanto per altri 3 giorni da adesso: dato che non sarà necessario alcun acquisto, potrete segnalare l’offerta ai vostri amici per divertirvi senza costi aggiuntivi.

Flippin Misfits è la nuova produzione di Behaviour Interactive: si tratta di un picchiaduro ambientato in grandi arene piene di pericoli e in cui la partita può cambiare dopo ogni singolo istante. Potete invertire la gravità a vostro piacimento e scegliere i vostri potenziamenti preferite per cambiare la partita in un picchiaduro caotico, da 2 a 4 giocatori.

Squad è invece uno sparatutto che punta fortemente sulla collaborazione e la comunicazione tra i giocatori, proponendo battaglie 50 vs 50 estremamente tattiche su grandi mappe aperte. Gli scontri a fuoco saranno incredibilmente realistici e, senza il giusto gioco di squadra, sarà difficile riuscire a prevalere sui nostri avversari.

Si tratta dunque di proposte molto interessanti per divertirsi con i vostri amici, studiate in base a stili di gioco più caotici o competitivi: potete scaricare i nuovi giochi gratis del fine settimana di Steam direttamente dalle seguenti pagine ufficiali.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis per il vostro PC, vi ricordiamo che proprio da poche ore sono stati svelati ufficialmente i nuovi titoli in omaggio scaricabili di Epic Games Store. Se siete invece iscritti a Xbox Game Pass, nelle prossime settimane arriverà una grande sorpresa: EA ha confermato che Battlefield 2042 sta per essere aggiunto al servizio in abbonamento.