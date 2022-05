Steam svela le nuove follie di metà settimana: ci sono open world

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana disponibili sul proprio store: l’appuntamento infrasettimanale dello store di casa Valve è particolarmente atteso in quanto propone offerte davvero interessanti sui giochi più amati.

Tra i protagonisti delle nuove offerte infrasettimanali è possibile notare prodotti molto interessanti per gli amanti dell’esplorazione in un mondo aperto: per esempio non possiamo che segnalarvi Biomutant, l’ambizioso open world lanciato sul mercato appena un anno fa (potete acquistarlo in edizione fisica su Amazon).

Ricordiamo che Biomutant è un open world post-apocalittico in terza persona, particolarmente apprezzato per il suo stile di combattimento in grado di unire meccaniche corpo a corpo, armi da fuoco e abilità uniche e speciali.

Oggi il titolo di Experiment 101 e THQ Nordic potrà essere vostro a soli 19,79€ con lo sconto del 67%: potrete anche acquistare la colonna sonora e il DLC che introduce la classe Mercenario con la stessa identica riduzione di prezzo.

Restando in tema open world, vogliamo segnalarvi anche l’offerta dedicata a Maneater, un action GDR a mondo aperto nel quale vestirete i panni di uno squalo, affrontando nemici animali e umani per diventare un predatore leggendario: potrete acquistarlo a soli 16,99€ grazie allo sconto del 50%.

Gli amanti degli MMO d’azione potrebbero inoltre essere interessati anche agli sconti dedicati alle espansioni di Destiny 2, che potranno essere vostre con riduzioni di prezzo fino al 50% per un periodo limitato.

Cambiando poi completamente genere, lo store di Valve ha deciso di proporre una nuova promozione intitolata «Festival delle corse di Steam»: come potete facilmente intuire dal nome, potrete trovare in sconto tutti i titoli più amati dedicati ai fan delle corse come Forza Horizon 4, Hot Wheels Unleashed, MotoGP 22, Assetto Corsa e tanti altri.

Vi suggeriamo di controllare accuratamente la data di scadenza di tutte le promozioni: potete trovare tutti i dettagli sulle nuove follie di metà settimana di Steam ai seguenti link.

Vi ricordiamo inoltre che su Steam potrete scaricare gratis la prima parte del gioco horror del momento: un’ottima occasione per scoprirlo da vicino senza costi aggiuntivi.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare l’ultimo imperdibile regalo di Epic Games Store: fra pochi giorni non sarà più disponibile.

Per quanto riguarda invece gli omaggi su console, Sony ha appena confermato un’ottima notizia: anche il nuovo PlayStation Plus offrirà nuovi giochi gratis ogni mese.