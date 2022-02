Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un’amata saga hack ‘n’ slash

Steam ha ufficialmente rinnovato l’appuntamento con le attesissime follie di metà settimana, le promozioni infrasettimanali dedicate ad alcuni dei migliori prodotti più apprezzati dai giocatori PC.

Lo store di Valve ha selezionato anche in questa occasione diversi prodotti molto interessanti, tra i quali vale la pena di segnalare gli sconti dedicati a Darksiders, l’amatissima saga hack ‘n’ slash pubblicata da THQ Nordic.

In attesa che arrivi ufficialmente la festa di San Valentino, che gli utenti possono già festeggiare con un tenerissimo gioco gratis su Steam, gli appassionati dei videogiochi su PC potranno approfittare di tante imperdibili offerte.

L’IP Darksiders, oltre ad essere sicuramente la più importante delle nuove follie di metà settimana di Steam, offre anche gli sconti più vantaggiosi che possono arrivare fino all’85%.

Potrete infatti approfittare dell’imperdibile offerta sul Darksiders Blades & Whip Franchise, che include l’intera trilogia della saga hack ‘n’ slash a soli 19,84€ con lo sconto dell’85%.

Grazie alle nuove offerte di Steam, potrete inoltre completare la vostra raccolta acquistando l’apprezzato prequel Darksiders Genesis, che vi offrirà uno sguardo al mondo prima degli eventi del primo gioco a soli 9.89€, grazie allo sconto del 67%: potrete dunque spendere meno di 10 euro per farlo vostro.

Vogliamo inoltre segnalarvi l’offerta dedicata a Neon Abyss, il frenetico platform d’azione roguelike dove ogni dungeon si adatterà al vostro stile di gioco: questa amata produzione potrà oggi essere vostra con il 50% di sconto a meno di 10 euro.

A completare il quadro delle follie di metà settimana ci sono gli altrettanto gradevoli Ranch Simulator, che vi permetterà di trasformare una fattoria in rovina nel miglior ranch mai visto, e Witch It, il divertente «simulatore di nascondino» ambientato in un mondo magico, scontati rispettivamente al 20% e al 70%.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana di Steam, così potrete consultare voi stessi tutte le offerte e procedere eventualmente all’acquisto:

Le offerte dedicate a Darksiders e Ranch Simulator termineranno l’11 febbraio, mentre le promozioni su Neon Abyss e Witch It resteranno valide fino al 14 febbraio: assicuratevi dunque di approfittare di queste occasioni fino a quando saranno ancora disponibili.

Se non l’avete già fatto, vi ricordiamo che ancora per pochi giorni potrete inoltre approfittare delle offerte su The Sims 4, reso disponibile gratuitamente lo scorso weekend.

Le promozioni dello store vi consentiranno anche di far crescere il vostro catalogo di giochi su Steam Deck, l’imminente console ibrida dalle dimensioni davvero imponenti.