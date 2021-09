Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un amato franchise FPS

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana sul proprio store, l’atteso appuntamento che permette di risparmiare cifre importanti su tantissimi giochi in attesa del weekend.

Tra i tantissimi titoli proposti vi segnaliamo anche Bioshock: The Collection, l’amata saga sparatutto in prima persona pubblicata da 2K con tutti i capitoli in offerta.

Questa amata saga è anche una delle protagoniste degli sconti di Xbox Store, insieme a tanti altri giochi disponibili con offerte fino al 90%.

Tutti i titoli che vi proporremo saranno compatibili anche con Steam Deck, nonostante Valve abbia ammesso che il sistema operativo installato potrebbe creare problemi.

Grazie alle follie di metà settimana di Steam, potrete acquistare Bioshock: The Collection con un imperdibile sconto dell’80%: il pacchetto include le remastered dei primi due capitoli e Infinite, con tutti i suoi DLC.

In alternativa, potrete comunque acquistare le versioni separate dei giochi a cui siete interessati con sconti del 75% su ciascun capitolo: Bioshock 1 Remastered, per esempio, potrà essere vostro a soli 4,99€.

Sono però disponibili tante ulteriori offerte sullo store di Valve, tra le quali segnaliamo The Long Dark, un’intensa esperienza di esplorazione azione-survival con valutazione Molto positiva su Steam, disponibile al 60% di sconto.

Se siete amanti dei tower defense, potreste anche voler tenere d’occhio Bloons TD 6, un titolo dalla gradevole grafica estremamente apprezzato dai suoi giocatori e disponibile a solo 1 euro e 63 centesimi.

Di seguito vi proporremo tutte le follie di metà settimana attualmente disponibili su Steam, con i relativi link per accedere immeditamente alle offerte:

Le offerte sul franchise di Bioshock termineranno il 20 settembre 2021, mentre tutte le altre promozioni termineranno in date variabili dal 9 settembre fino al 13, dunque vi suggeriamo di consultare accuratamente tutte le scadenze.

Approfittare di queste offerte significa anche ampliare la propria collezione di giochi su Steam Deck: Valve ha comunicato che la sua futura console portatile non ha nulla da nascondere.

Nonostante non sia ancora uscita ufficialmente, la compagnia sta già pensando ad un possibile nuovo modello: tra le novità ci sarebbe anche l’output in 4K.

Ad ogni modo, c’è chi approfitta dei saldi anche per poter giocare «gratis» su Steam abusando dei rimborsi: uno sviluppatore è stato costretto a ritirarsi dallo sviluppo di videogiochi a causa di questa pratica scorretta.