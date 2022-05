Xbox vi offre tre nuovi giochi gratis per il weekend (e ruberanno il vostro tempo)

Anche per questo fine settimana sono stati rinnovati gli «Eventi di giornate di gioco gratuito» di Xbox, grazie ai quali gli utenti della console di casa Microsoft potranno divertirsi con una selezione di titoli in prova per tutto il weekend.

Xbox ha infatti selezionato per i suoi utenti 3 nuovi giochi gratis: ricordiamo però che l’iniziativa Free Play Days è riservata esclusivamente ai giocatori iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon).

I nuovi titoli offerti da Microsoft sono tutti appartenenti a generi molto diversi tra loro, ma hanno allo stesso tempo un fattore in comune: sono in grado di divertire i giocatori catturando tutto il tempo a loro disposizione.

Per celebrare i nuovi Free Play Days, la casa di Redmond ha anche pubblicato la nuova immagine promozionale che svela i nuovi titoli in offerta, già disponibili per il download da questo momento.

Call of the Sea è un’avventura in prima persona inizialmente rilasciata come esclusiva Xbox: in questa affascinante produzione dovrete esplorare una misteriosa isola, risolvendo diversi intrigati rompicapi e godendovi panorami paradisiaci.

Sid Meier’s Civilization VI è invece il leggendario gioco strategico a turni che vi farà perdere la cognizione del tempo: i giocatori dovranno prendere il ruolo di uno dei più grandi leader della storia, costruendo un impero che sia in grado di dimostrarsi superiore ai vostri avversari.

Infine, Overcooked All You Can Eat è l’edizione definitiva del celebre party game culinario adatto a tutti, che include entrambi i capitoli della serie: i giocatori dovranno allearsi in una caotica cucina di gruppo per diventare i migliori chef al mondo.

Potrete iniziare a scaricare fin da subito i nuovi giochi gratis Xbox dirigendovi ai seguenti link, ma vi ricordiamo che le prove saranno disponibili solo per tutto il fine settimana.

A proposito di titoli in omaggio, vi ricordiamo che in queste ore sono diventati ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, disponibili già dal day-one.

I fan dovranno però prepararsi a fare rinunce importanti: ben 7 giochi gratis stanno per lasciare ufficialmente il servizio in abbonamento di casa Microsoft.

L’appuntamento più importante è però sicuramente fissato al prossimo mese, quando si svolgerà un nuovo showcase dedicato alle produzioni Xbox e Bethesda: l’evento potrebbe durare addirittura 90 minuti.