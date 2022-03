Steam svela i nuovi affari del fine settimana: grandi giochi a partire da 2 euro

Come ogni nuovo venerdì, Steam ha rinnovato ancora una volta l’appuntamento con i nuovi affari del fine settimana: le promozioni del weekend dello store di Valve sono da sempre un’ottima occasione per acquistare a prezzo ridotto i migliori giochi PC.

Tra i nuovi affari del fine settimana non possiamo non segnalare le tantissime offerte disponibili sulle più grandi produzioni pubblicate da Electronic Arts, come il titolo calcistico più venduto al mondo: FIFA 22.

Ma tra le produzione EA è possibile anche acquistare molti tra i titoli più apprezzati con sconti fino al 90% e prezzi a partire da solo 1,99€: tra le offerte più convenienti segnaliamo infatti Dragon Age Origins e Mirror’s Edge Catalyst, disponibili a meno di due euro l’uno.

Da non sottovalutare nemmeno la produzione su The Sims 4, il quarto capitolo del celebre simulatore di vita che oggi potrà essere vostro con un incredibile 88% di sconto.

Tra le produzioni EA più ambite segnaliamo infine il già citato FIFA 22, disponibile a meno di 20 euro grazie allo sconto del 67%, e il gioco dell’anno It Takes Two acquistabile a soli 15,99€.

Sono inoltre disponibili tantissime offerte sui migliori GDR giapponesi disponibili su PC: potrete dunque acquistare a prezzi imbattibili capolavori come NieR Automata, Bravely Default II, Persona 5 Strikers, Monster Hunter Rise e tante altre grandi produzioni giapponesi.

Naturalmente queste promozioni non sono però le uniche presenti tra le nuove offerte del weekend di Steam: di seguito vi segnaleremo tutti gli affari del fine settimana disponibili.

Tutte le offerte termineranno tra il 21 e il 22 marzo, a eccezione di RimWorld e dei saldi Electronic Arts che si concluderanno rispettivamente il 27 e il 28 marzo: vi suggeriamo dunque di controllare accuratamente la scadenza di ogni sconto.

Ricordiamo che i giochi che acquisterete potranno essere utilizzati anche su Steam Deck, la nuova console portatile di Valve: in un nostro speciale abbiamo riepilogato tutto quello che vi serve sapere.

Va comunque segnalato che alcuni giochi potrebbero non funzionare: il sistema operativo pre-installato non è compatibile con alcuni software anti-cheat.

Il problema può essere risolto installando direttamente Windows: sono già disponibili i primi driver ufficiali, ma prima di procedere sarà necessario tenere in considerazione alcuni importanti limiti.