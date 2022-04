Steam svela i nuovi affari del fine settimana: ci sono apprezzati GDR

Anche questo weekend Steam ha deciso di venire incontro ai giocatori proponendo loro i nuovi affari del fine settimana, l’attesa promozione per risparmiare sui giochi più apprezzati dalla community.

I nuovi sconti del fine settimana permetteranno di poter risparmiare anche su GDR con recensioni positive su Steam, tra i quali segnaliamo per esempio Greedfall (che potete acquistare in offerta in versione fisica anche su Amazon).

Il gioco di ruolo ideato da Spiders e Focus Entertainment è un’esperienza vecchio stile ambientata in un vasto mondo fantasy, dove potrete forgiare la vostra storia e cambiare il destino del mondo utilizzando la diplomazia e scegliendo di ingannare perfino i vostri stessi alleati.

Per un periodo limitato potrete dunque acquistare Greedfall in offerta con lo sconto del 60% sia sull’edizione standard che sulla Gold Edition, che include l’espansione The De Vespe Conspiracy.

Rimanendo in tema di giochi di ruolo, non possiamo che segnalarvi anche la promozione dedicata a For The King, un gradevole RPG strategico che fonde insieme elementi tipici sia dei titoli roguelike che dei classici giochi da tavolo, in un’unica produzione molto affascinante.

Il titolo sviluppato da Iron Oak presenta una valutazione complessiva «Molto positiva» su Steam e potrà essere vostro a meno di 6 euro con lo sconto del 70%. In alternativa, potrete acquistare la Deluxe Edition con il 66% di sconto per avere accesso al Lost Civilization Adventure Pack.

Una delle offerte più importanti per il fine settimana è inoltre quella dedicata a Fall Guys, il popolare ibrido tra party game e battle royale che ha conquistato il pubblico: potete affrontare partite fino a 60 giocatori online e provare ad avere la meglio nei folli minigiochi proposti. Il titolo di Mediatonic oggi è in offerta al 60% di sconto, ma alternativamente potrete acquistarne i relativi bundle con una riduzione di prezzo del 53%.

Le offerte del fine settimana si concludono infine con le offerte dedicate all’editore Daedalic Entertainment, che propone i suoi migliori prodotti con sconti fino al 90%: potete consultare tutti gli affari del fine settimana di Steam voi stessi sulla home page di Steam al seguente indirizzo.

Ricordiamo inoltre che è ancora disponibile gratis un famoso GDR multiplayer di Bethesda: la promozione resterà infatti attiva ancora per pochi giorni.

Ma non solo: a partire da questo mese potrete anche divertirvi con un’avventura in prima persona «meditativa», che adesso è gratis su Steam per sempre.

E se i regali non vi bastassero, Valve ha deciso di offrire gratuitamente anche il gioco che ha ispirato la creazione di Portal 2.