Il gioco che ha ispirato Portal 2 è gratis, da ora, su Steam

Il gioco indie che ha ispirato l’ormai classico e leggendario Portal 2 è da ora disponibile gratuitamente sul catalogo Steam per i giocatori PC.

Forte di una struttura simile al classico Valve (che trovate ancora su Amazon a prezzo davvero notevole), Tag: The Power of Paint è ora completamente gratuito da giocare.

La notizia giunge in tandem a quella che vede Steam aver appena reso disponibili le nuove follie di metà settimana sul proprio negozio ufficiale.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, il titolo che fonde puzzle e platform con un bel po’ di vernice, può essere vostro senza costi aggiuntivi.

Sia l’originale che il sequel di Portal hanno profondi legami con i giochi indie: nel caso di Portal 2, però, Valve si è pesantemente ispirata al lavoro svolto con Tag: The Power of Paint.

Oltre al fatto che la compagnia da deciso di assumere vari membri del team di sviluppo del piccolo gioco indie, scaricabile gratis da qui.

Insomma, un’idea nata da un gruppo di studenti ha reso forma nel sequel di Valve, un gioco in grado di ottenere un eclatante successo in tutto il mondo.

La descrizione ufficiale di Tag: The Power of Paint recita:

Nel puzzle game in prima persona che avrebbe ispirato Portal 2, Tag: The Power of Paint ti mette dietro la canna di una pistola a vernice spray con abilità davvero insolite.

A seconda del colore che si usa, il giocatore può rimbalzare, sfrecciare in alto o attaccarsi alle superfici del livello.

Combina i poteri della vernice per arrivare alla fine di ogni livello che ti farà perdere la testa.