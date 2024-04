Xbox Game Pass, l'ultimo gioco gratis di aprile è già disponibile

Il catalogo di Xbox Game Pass aveva ancora un'ultima sorpresa da fare ai propri abbonati nel mese di aprile, ma non sarà necessario attendere nemmeno un istante in più: da questo momento potete infatti scaricare l'ultimo gioco gratis previsto per questo mese.

Come era già stato annunciato nel corso dell'ultimo update della line-up mensile, si tratta del divertente Have a Nice Death, un roguelite 2D in cui dovrete vestire letteralmente i panni di una Morte sull'orlo di una crisi di nervi.

I suoi sottoposti si stanno infatti rifiutando da diverso tempo di fare il loro lavoro, sconvolgendo l'equilibrio delle anime: la Morte dovrà dunque entrare in azione e ricordare a tutti chi è che comanda davvero.

Nella recensione dedicata, dove il nostro Daniele Spelta ha premiato la produzione di Magic Design Studios con un 8/10, vi abbiamo raccontato che Have a Nice Death «è il perfetto compagno per quelle partite mordi e fuggi», trattandosi di un gioco divertente e in grado di intrattenere qualunque giocatore.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), da questo momento potete scaricare questo roguelite gratis e senza costi aggiuntivi, sia su PC che sulle vostre console Xbox.

Potrete inoltre scegliere di giocare con la versione Cloud da qualunque dispositivo: una soluzione che potrebbe rivelarsi particolarmente indicata per le partite più rapide.

Non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento con il vostro nuovo gioco gratis: ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno svelati gli omaggi di maggio.

Restando in tema di nuovi regali, cogliamo l'occasione per segnalarvi che anche nella scorsa giornata c'è stato uno "shadowdrop" su Game Pass, con un nuovo omaggio svelato nel corso dell'ultimo evento Xbox.

Un evento che ci ha riservato parecchie sorprese da tenere d'occhio: abbiamo segnalato per voi i giochi più interessanti dall'ID@Xbox in arrivo sul serivzio.