C'è un "clone" di Mario Kart che potete scaricare gratis su Steam, da ora

Se siete alla ricerca di un nuovo gioco gratis da scaricare sul vostro PC, vi segnaliamo una nuova interessante promozione che vi permetterà di provare in anteprima un free-to-play ispirato a Mario Kart senza alcun costo aggiuntivo e prima dell'uscita ufficiale.

PCGamesN segnala infatti che è già disponibile il Playtest di Stampede Racing Royale, un nuovo racing game arcade che vi permetterà di sfidarvi in folli piste con un massimo di 60 giocatori.

Advertisement

Si tratta di un gioco gratuito che potrebbe rivelarsi una buona alternativa per i fan su PC a Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon), sviluppato da un team che ha molta esperienza nel genere.

Stampede Racing Royale è sviluppato infatti da Sumo Digital, team che ha già realizzato diversi spin-off racing con Sonic the Hedgehog e le principali star SEGA.

Da questo momento potete già provare in anteprima il nuovo gioco gratis richiedendo l'accesso al Playtest: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Richiedi l'accesso".

A questo punto dovrete attendere che gli sviluppatori accettino la vostra richiesta, operazione che non dovrebbe richiedere molto tempo, per poi scaricare e avviare il gioco senza alcun problema.

L'accesso anticipato vero e proprio dovrebbe invece iniziare da questa estate, ma grazie a questa opportunità potrete iniziare a familiarizzare con le meccaniche di gioco e aiutare il team di sviluppo a realizzare un "Mario Kart-like" come si deve.

Non possiamo dunque che concludere augurandovi buon divertimento e buona fortuna in pista, con tantissimi potenziamenti da sbloccare per farvi strada.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su Steam, cogliamo l'occasione per segnalarvi altri 5 titoli free-to-play molto interessanti da provare.

Ma non dimenticatevi di dare anche un'occhiata ai giochi gratis settimanali di Epic Games Store: avete ancora pochi giorni per aggiungere due titoli al vostro catalogo.