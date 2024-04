3 titoli Capcom a partire da 2,43 euro (ma avete poco tempo)

Steam offre spesso titoli in offerta, sebbene ora è il caso di recuperare tre piccoli classici Capcom offerti a prezzo bassissimo, ma non ancora per molto, visto che presto verranno rimossi.

Vero anche che proprio di recente proprio Capcom ha deciso di scontare numerosi capitoli della serie di Resident Evil su Steam, offerti a un prezzo davvero basso per un periodo limitato.

Ora, come riportato anche da GamingBible, la Casa di Mega Man ha rivelato che a maggio tre titoli classici saranno rimossi da Steam e non saranno più disponibili per il download.

Dark Void, Dark Void Zero e Flock! saranno infatti rimossi da Steam l'8 maggio, nonostante Capcom non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Tuttavia, nel tentativo di attirare un maggior numero di giocatori prima della loro scomparsa, Steam ha abbassato drasticamente i prezzi dei titoli, che costano rispettivamente 4.99 euro, 2.43 e 3.04 euro.

Inoltre, i giocatori che già possiedono uno di questi titoli potranno ancora accedervi una volta eliminati dal listino.

Per coloro che non conoscono i piccoli classici in questione, ricordiamo che Dark Void è uno sparatutto in terza persona uscito nel 2010 che vede l'umanità affrontare una minaccia aliena tornata in auge.

Di convesso, Dark Void Zero è invece un "pesce d'aprile" del gioco principale, ma non è uno sparatutto, bensì un platform. Nonostante sia stato originariamente pubblicato come uno scherzo, è stato in seguito rilasciato come spin-off giocabile vero e proprio.

Ultimo ma non meno importante, Flock! è un puzzle game indie che vedrà i giocatori proteggere il proprio bestiame e i campi di grano pilotando un UFO in paesaggi coloratissimi, con oltre 50 rompicapi.

