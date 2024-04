Manor Lords sta già battendo ogni record per giochi strategici e city builder

Dopo essere finito in cima alle wishlist degli utenti Steam in tutto il mondo, Manor Lords è stato finalmente rilasciato in versione Early Access, confermandosi una delle novità più interessanti di questo 2024 videoludico.

La produzione di Slavic Magic si propone come uno dei giochi strategici e city builder a tema medievale più ambiziosi mai realizzati: come vi abbiamo raccontato nel nostro provato, la versione in accesso anticipato ha già offerto tante premesse e potenziale, anche se ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare prima di poterlo considerare "completo".

Manor Lords è attualmente disponibile a 29.99€ su Steam grazie a una promozione lancio, ma è giocabile anche gratis per gli utenti iscritti a PC Game Pass o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon)

Sembrerebbe però che l'aiuto del servizio in abbonamento non si sia rivelato affatto necessario per ottenere i primi incredibili risultati: l'editore Hooded Horse ha infatti annunciato di aver già battuto grandi record per i giochi strategici e per i city builder.

Il publisher segnala che, prendendo in analisi i soli dati di Steam, Manor Lords ha già venduto oltre 1 milione di copie e raggiunto oltre 170mila giocatori in contemporanea: numeri che lo portano sopra altri capostipiti del genere, come Civilization VI (fermo ad appena 162mila) o anche Cities Skylines (via GamesRadar+).

Questi numeri sono stati raggiunti in sole 24 ore dal lancio, dato che il record è stato confermato nella serata del 27 aprile e che il titolo è stato rilasciato sul mercato solo il giorno 26.

Considerando che si tratta di una produzione indipendente — e che gli strategici e i city builder non sono certo un genere "mainstream", per intenderci — si tratta di numeri semplicemente straordinari, che confermano ancora una volta come Manor Lords sia un gioco che vale assolutamente la pena di tenere d'occhio.

