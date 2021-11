Steam, nuovo gioco gratis di un’amata saga fantasy: ecco come averlo

Fanatical ha appena inaugurato una nuova imperdibile promozione per tutti i giocatori PC, che consentirà di poter riscattare senza costi aggiuntivi un gioco gratis su Steam, appartenente a una delle saghe fantasy più amate.

Si tratta di Warhammer End Times Vermintide, un gioco cooperativo di sopravvivenza in prima persona, che potrete dunque giocare insieme ai vostri amici approfittando di questa grande occasione.

La promozione è dunque slegata dalle offerte di Steam, che ha appena inaugurato le nuove promozioni autunnali con una valanga di big in sconto.

E a proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che come ogni giovedì Epic Games Store fra poche ore svelerà i suoi prossimi regali: di conseguenza sono gli ultimi istanti a vostra disposizione per riscattare gli ultimi omaggi.

In questo gioco gli utenti prenderanno il controllo di uno dei cinque eroi, ognuno dei quali avrà caratteristiche e abilità uniche: l’obiettivo sarà collaborare insieme agli altri giocatori per sopravvivere a un’invasione apocalittica di un’orda conosciuta come Skaven.

Warhammer End Times Vermintide ha una valutazione «Molto positiva» su Steam ed è attualmente disponibile in offerta a soli 2,99€, ma per un periodo limitato grazie a Fanatical potrà essere vostro per sempre senza spendere nemmeno un centesimo.

Per poter approfittare di questa occasione, sarà necessario dirigersi alla seguente pagina ed assicurarsi di essere già in possesso di un account Fanatical: in caso contrario basterà crearne facilmente uno, anche tramite Facebook o Google.

Fatto ciò, dovrete assicurarvi di possedere un account Steam Unlimited: in altre parole, dovrete aver speso almeno 5 euro nello store di Valve.

Se rispetterete tutte le condizioni, non dovrete fare altro che aggiungere il prodotto al vostro carrello e collegare l’account Steam al vostro profilo Fanatical: riceverete automaticamente un codice Steam da riscattare sul vostro account.

Se avrete seguito correttamente le nostre istruzioni, potrete giocare a Warhammer End Times Vermintide per sempre totalmente gratis, ma vi suggeriamo di affrettarvi: la promozione resterà valida solo per poco più di 5 giorni.

