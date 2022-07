Steam vi fa giocare gratis per il weekend, c’è anche un big Ubisoft

È sempre un buon momento per un free weekend, l’iniziativa di Steam che da lungo tempo vi permette di giocare gratis una selezione di titoli proposti sul catalogo, decidendo poi solo il lunedì sera – con il termine della disponibilità – se procedere con l’acquisto completo a prezzo ridotto oppure passare ad altro.

Attraverso i free weekend spesso è possibile scoprire videogiochi su cui altrimenti non si sarebbero mai messe le mani, senza il rischio di spendere dei soldi su qualcosa che non ci piace. In questo caso, la selezione include due giochi per questo fine settimana.

Il primo è un big di casa Ubisoft: stiamo parlando di For Honor, il titolo di combattimento online che permette di mescolare le ere storiche per affrontare battaglie che vedono frapporsi, tra gli altri, guerrieri scandinavi e samurai giapponesi.

Ognuno può interpretare il personaggio a lui più congeniale, senza preoccuparsi del fatto che questi stili, in realtà, magari non si siano mai sovrapposti nella storia.

For Honor è gratis per il weekend

I requisiti minimi per giocare For Honor sul vostro PC sono:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit )

Windows 10 (64-bit ) Processore: Intel Core i3-4150 | AMD FX-4300 o equivalente

Intel Core i3-4150 | AMD FX-4300 o equivalente Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 con 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 con 2 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 con 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 con 2 GB VRAM DirectX: Versione 9.0c

Versione 9.0c Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Potete accedere alla pagina del gioco e scaricarlo semplicemente a questo indirizzo. Una volta arrivate le 19 di lunedì, non potrete più avviarlo se non procederete all’acquisto, che fino ad allora sarà proposto con uno sconto del 75%.

L’altro gioco che potete giocare gratis questo weekend è Northgard. Parliamo di uno strategico e city builder ambientato nella cultura norrena, dove dovrete mettervi alla guida del vostro clan vichingo per portarlo alla prosperità.

Northgard si può giocare gratis per il fine settimana

Se siete amanti dei giochi in stile Civilization (trovate il VI su Amazon), insomma, ma qui con un pizzico di salsa scandinava (e mito norreno), potreste scoprire che è quello che fa per voi. Anche in questo caso, potete giocare gratis fino a lunedì sera e/o comprarlo con sconto del 75% (il che significa che lo pagherete 6,99 euro).

I requisiti minimi nel caso di Northgard sono:

Sistema operativo: Windows Vista o superiore

Windows Vista o superiore Processore: Intel 2.0ghz Core 2 Duo o equivalente

Intel 2.0ghz Core 2 Duo o equivalente Memoria: 1 GB di RAM

1 GB di RAM Scheda video: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 o superiore

Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 o superiore DirectX: Versione 10

Versione 10 Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Potete scaricare il gioco direttamente a questo indirizzo. Per scoprire di più su Northgard, consultate la nostra recensione.

Se, invece, siete in cerca di altri giochi gratis perché questi non fanno per voi, date un’occhiata alle proposte dal mondo Xbox per questo fine settimana.