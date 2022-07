In cerca di giochi gratis per il weekend? Xbox ve ne offre tre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend 3 nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti.

E in queste ore il tempismo è ottimo, perché Xbox ha anche annunciato i Games With Gold, sempre appannaggio degli abbonati.

La notizia arriva come sempre da Xbox Wire, che ci annuncia i tre giochi che potrete provare gratis per tutto il fine settimana.

WWE 2K22, Generation Zero e Naruto to Boruto: Shinobi Striker sono disponibili questo fine settimana per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, da giovedì 28 luglio fino a domenica 31 luglio.

WWE 2K22 è l’ultima generazione di wrestling, con un engine ridisegnato e nuovi controlli. Inutile dire che potrete rievocare le gesta di atleti come The Rock, Sasha Banks, Goldberg, “Stone Cold” Steve Austin, Brock Lesnar e tanti altri, per un weekend di menare.

In Generation Zero vi ritroverete invece in un mondo invaso dalle macchine, dove la casa è il campo di battaglia. Dovrete esplorare un ambiente open world ispirato alla Svezia degli anni ’80, dopo che una misteriosa invasione ha sconvolto una vita pacifica.

Mentre Naruto to Boruto: Shinobi Striker è ovviamente un picchiaduro ad arena ispirato al seguito della famosissima saga di manga ed anime, con animazioni spettacolari e tutto il fanservice che volete per gli appassionati del ninja più famoso di sempre.

Vi ricordiamo che come di consueto la prova sarà limitata fino all’inizio della prossima settimana, ma durante il tutto periodo della promozione potrete accedere alle edizioni standard complete senza alcun ulteriore vincolo.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi anche quelli offerti da Prime Gaming: agosto sarà pieno di titoli interessanti.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, invece, un gioco in arrivo è stato addirittura rinviato a data da destinarsi.