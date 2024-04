Capcom sta per uccidere 3 giochi: non saranno più acquistabili

Un altro brutto colpo per la preservazione dei videogiochi: Capcom ha annunciato nelle scorse ore di rimuovere permanentemente dall'acquisto su Steam — ma presumibilmente valido anche per gli altri store online, come Xbox — 3 dei suoi videogiochi nelle prossime settimane.

Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sul perché si stiano rendendo necessarie queste rimozioni improvvise, ma questi titoli non saranno più disponibili a partire dall'8 maggio 2024.

Advertisement

Si tratta di Dark Void, Dark Void Zero e Flock!: tra meno di due settimane potrebbe dunque diventare impossibile riuscire ad acquistarli, a meno di non trovare delle key in vendita presso rivenditori esterni.

Per Dark Void esiste anche la possibilità di recuperare delle copie fisiche (le trovate su Amazon), anche eventualmente dal mercato dell'usato, ma è davvero difficile capire come mai si stia procedendo a questa mossa così drastica.

L'annuncio è arrivato tramite una breve scritta aggiunta nelle rispettive pagine su Steam, che segnala come dopo l'8 maggio potranno continuare a giocarci solo gli utenti che l'hanno acquistato prima dell'imminente rimozione.

In compenso, Capcom ha deciso di proporre tutti e 3 questi giochi con degli sconti speciali: Dark Void è attualmente acquistabile con il 50% di sconto, mentre Dark Void Zero e Flock! sono disponibili con una riduzione di prezzo del 39%.

La promozione resterà valida fino al momento dell'effettiva rimozione dagli store: vi lasciamo di seguito alle pagine ufficiali su Steam, qualora vogliate approfittare di queste occasioni prima che sia troppo tardi.

Segnaliamo che Dark Void e Flock! sono disponibili in offerta anche su Xbox Store e a prezzi inferiori, qualora preferiate giocare su console.

Non è arrivato alcun annuncio per quanto riguarda gli store su console, ma è plausibile immaginare che la rimozione sarà valida anche per Xbox: vi lasciamo alle pagine ufficiali qui di seguito.

Speriamo che nelle prossime ore arrivi un chiarimento ufficiale da Capcom riguardo a questa improvvisa rimozione dagli store: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Questa situazione non fa altro che confermare la necessità di sforzi più concreti per la preservazione dei videogiochi, che purtroppo nelle scorse ore ha subito un altro brutto colpo.

Se non altro, per Capcom le cose sembrano andare comunque molto bene, al punto da aver aumentato le previsioni per l'anno fiscale anche grazie a Dragon's Dogma 2. E, probabilmente, non grazie a questi 3 titoli.