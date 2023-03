Steam e 2K vi regalano un nuovo gioco gratis a sorpresa, ma avete solo una settimana

C’è un nuovo omaggio a sorpresa per tutti gli utenti Steam disponibile da oggi, grazie a una nuova promozione realizzata in collaborazione con 2K: da questo momento potete riscattare e aggiungere sul vostro account un nuovo imperdibile gioco gratis.

Si tratta di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, lo spin-off ambientato nell’universo di Borderlands e prequel di Tiny Tina’s Wonderlands (lo trovate su Amazon) che può essere vostro senza alcun acquisto necessario.

Questo è dunque il secondo gioco gratis che potete riscattare su Steam da questa settimana: nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato una nuova interessante promozione di Fanatical per riscattare un nuovo titolo sul vostro account, attualmente ancora disponibile.

Per celebrare i Saldi di Primavera sui migliori videogiochi 2K, il publisher ha dunque deciso di proporre gratuitamente Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: normalmente sarebbe disponibile a 9,99€, ma avete una settimana di tempo per farlo vostro senza spendere un centesimo.

In questa avventura affronterete una campagna ideata da Tiny Tina nei panni di Bunker Master: dovrete affrontare draghi, golem giganti e altre creature spaventose per riportare la pace in una terra incantata e ricca di battaglie a sfondo fantasy.

Uno spin-off di Borderlands particolarmente folle e adatto per serate in compagnia dei vostri amici, disponibile gratis da adesso e fino al 23 marzo alle ore 18.00 — o fino ad esaurimento scorte.

Per fare vostro questo nuovo imperdibile omaggio su Steam, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Aggiungi all’account“: una volta completata la procedura, il titolo sarà immediatamente disponibile nel vostro catalogo e potrete iniziare a scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Lo store di casa Valve è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori PC: vi ricordiamo che al suo interno potrete seguire anche la nostra testata, dato che SpazioGames è diventato Curatore di Steam.

Se siete alla ricerca di nuovi giochi gratis da scaricare su PC, vi ricordiamo che proprio in queste ore anche Prime Gaming ha svelato un nuovo omaggio per dire addio alla stagione invernale. Se invece volete un titolo che non richieda alcun abbonamento, non possiamo che ricordarvi di riscattare il nuovo gioco settimanale di Epic Games Store.