Prime Gaming, disponibili da ora i primi due nuovi giochi gratis di primavera

Anche questo venerdì è arrivato puntualissimo l’aggiornamento settimanale del catalogo di giochi gratis di Amazon Prime Gaming: da questo momento potete dunque riscattare ben 2 nuovi omaggi, senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che l’iniziativa è naturalmente riservata esclusivamente a tutti gli utenti iscritti all’omonimo servizio in abbonamento, trattandosi di uno dei numerosi vantaggi offerti dal colosso dell’e-commerce dedicato ai giocatori (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Dopo aver già detto addio all’inverno con un titolo appropriatamente “freddo”, Amazon ha ufficialmente reso disponibili i primi omaggi per celebrare l’inizio della primavera: si tratta di Book of Demons e Peaky Blinders Mastermind.

La line-up mensile prevista per il mese di marzo è dunque quasi completa: resta solo un gioco gratis da offrire in regalo agli utenti, che arriverà appropriatamente solo nel giorno finale del mese.

Book of Demons è uno dei nuovi giochi gratis offerti in regalo con Prime Gaming.

In Book of Demons sarete chiamati a salvare il “cartaverso” in un intrigante ibrido tra meccaniche hack and slash e giochi di carte: sarete voi a decidere quanto saranno lunghe le vostre missioni, utilizzando le carte magiche per massacrare le armate delle tenebre.

Peaky Blinders Mastermind è invece un’avventura rompicapo ispirata all’omonima serie televisiva: il vostro obiettivo sarà quello di mettere in atto piani perfettamente congeniati per completare i diversi enigmi proposti dal gioco.

Una proposta che intende chiaramente pubblicizzare anche il catalogo di Prime Video, dato che il servizio in abbonamento vi permetterà di guardare anche le prime stagioni dello show.

In entrambi i casi basterà utilizzare l’apposita Amazon Games App per accedere gratuitamente ai vostri titoli gratuiti, senza che vi sia dunque bisogno di associare altri account esterni.

Per iniziare a scaricare i vostri nuovi regali non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione “Giochi settimanali” e selezionare il pulsante “Riscatta gioco” su tutti i titoli che più vi interessano.

Vi terremo naturalmente sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i prossimi giochi gratis o quando sarà svelata la line-up di aprile, attualmente ancora avvolta nel mistero: nel frattempo, vi ricordiamo che anche Epic Games Store ha appena rilasciato due omaggi settimanali interessanti.