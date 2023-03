Prime Gaming, disponibile da ora il nuovo gioco gratis per dire addio all’inverno

Anche questo venerdì è ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis settimanale offerto da Prime Gaming: si tratta del quarto titolo mensile offerto dalla promozione per i giocatori PC.

Ricordiamo come di consueto che l’iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti al relativo servizio in abbonamento che, oltre ad offrire utili vantaggi come la consegna Prime e l’accesso a Prime Video, permetterà anche di accedere a un catalogo in continuo aggiornamento di giochi gratis riscattabili (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Per celebrare l’imminente fine della stagione invernale, Amazon ha pensato di offrire ai suoi utenti l’intrigante Faraway: Arctic Escape, terzo capitolo della saga Escape Game realizzato da Pine Studio e che potrà essere vostro senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo che aver proposto addirittura due giochi durante la scorsa settimana, che potete riscattare ancora oggi, il servizio ha pensato di tornare a proporre un unico gioco gratis che potete iniziare ad aggiungere al vostro account e scaricare da adesso.

Faraway Arctic Escape proseguirà la storia del protagonista intento a trovare il padre scomparso da tempo: l’ultimo portale ci ha condotto in un continente invernale con templi ghiacciati da esplorare. Gli utenti dovranno risolvere tanti nuovi complessi enigmi per cercare di fuggire e trovare nuovi indizi che ci porteranno vicini alla verità.

Un titolo che sembra dunque scelto appositamente per celebrare l’imminente inizio della primavera e dire ufficialmente addio alla stagione più fredda dell’anno, ideale per chi vuole mettere alla prova il proprio ingegno.

La procedura per riscattare il nuovo gioco gratis di Prime Gaming è sempre la stessa: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, entrare nella sezione “Giochi settimanali” e fare clic sul pulsante “Riscatta gioco” su questo e tutti gli altri titoli della raccolta che vi interessano. Potrete poi giocarlo tramite la apposita Amazon Games App e resterà a vostra disposizione per sempre.

Vi raccomandiamo di segnare il prossimo venerdì sul vostro calendario: Amazon vi offrirà infatti la possibilità di riscattare addirittura due nuovi giochi gratis, proprio come accaduto la scorsa settimana.

E se siete alla ricerca di nuovi titoli da riscattare sul vostro PC, vi ricordiamo che è ancora disponibile un’intrigante promozione di Fanatical per avere un nuovo gioco gratis su Steam, ma solo fino ad esaurimento scorte.