SpazioGames.it da oggi è anche Curatore di Steam

È un periodo di particolare fermento per il mondo videoludico e, con un 2023 che promette di avere dalla sua parecchi fuochi d’artificio, anche noi di SpazioGames.it ci stiamo preparando alle tante novità. Per questo, da oggi la nostra testata è ufficialmente anche tra i Curatori di Steam, con un nuovo hub che vi permette di trovare le nostre recensioni direttamente sul catalogo di Valve.

Potete quindi seguirci anche su Steam, alla pagina che vi proponiamo al link di seguito, per vedere in un pratico hub le nostre recensioni dei più recenti videogiochi. Inoltre, potete anche iscrivervi al gruppo ufficiale della Comunità di Steam, se volete commentare le ultime novità in compagnia degli altri giocatori.

Vi raccomandiamo ovviamente di seguirci anche su Steam per rimanere aggiornati sulle ultime recensioni da parte della nostra redazione. Anche perché, come accennato in apertura, siamo piuttosto certi che quest’anno i giochi da recensire che faranno parlare di sé non mancheranno.

Da oggi trovate la pagina ufficiale Curatore di Steam di SpazioGames

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che SpazioGames.it da molto tempo è anche presente come testata specializzata su aggregatori come Metacritic e OpenCritic. Dal 2020 siamo anche parte della giuria dei The Game Awards per l’Italia.

SpazioGames.it, parte del network dell’editore 3Labs, è anche su Facebook, su Twitter, su YouTube, su Twitch, su Instagram e su TikTok. Se vi piacciono i videogiochi – e l’idea che sulla nostra testata trattiamo solo ed esclusivamente videogiochi, senza contaminazioni – sapete cosa dovete fare.

Vi aspettiamo su Steam!