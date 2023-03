Steam, nuovo gioco gratis disponibile per tutti i fan: ecco come riscattarlo

Per celebrare l’inizio dei Saldi di Primavera, Fanatical ha deciso di proporre un nuovo intrigante giveaway per tutti gli utenti Steam, offrendo la possibilità di riscattare immediatamente un nuovo gioco gratis su PC.

Si tratta di Chenso Club, un action platformer a scorrimento orizzontale in pixel art rilasciato meno di un anno fa, ma che grazie a questa promozione potrete già ottenere gratuitamente sui vostri dispositivi.

Non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma soltanto essere in possesso di un account su Fanatical o iscriversi appositamente sullo store, collegando poi il vostro account con il relativo profilo che utilizzate su Steam.

Di seguito vi spiegheremo dunque in pochi semplici passi come riscattare Chenso Club sul vostro account e iniziare a giocarci fin da subito sui vostri PC (trovate i controller ufficiali Xbox su Amazon).

Per poter fare vostro questo titolo, giocabile sia da soli che in cooperativa, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ed aggiungere il prodotto al vostro carrello: solitamente sarebbe acquistabile per 9.99€, ma grazie alla nuova promozione sarà vostro totalmente gratis.

Assicuratevi inoltre di accettare l’iscrizione alla newsletter di Fanatical ed associate il vostro account Steam dalle impostazioni del vostro profilo, per poi completare la “transazione”: in pochissimi istanti potrete scoprire il codice di Chenso Club e iniziare a scaricarlo fin da subito.

La promozione sarà valida per tutta la durata dei saldi di primavera o fino ad esaurimento scorte: dato che i giveaway di Fanatical tendono a essere particolarmente popolari, il nostro suggerimento è quello di riscattare il gioco il prima possibile, così da assicurarvi di non restare senza un codice.

Cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che sono ancora disponibili per poche ore altri due giochi gratis a tempo su Steam, tra i quali c’è anche un grande sparatutto targato Electronic Arts.

Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass, da questo momento potete scaricare anche un nuovo gioco gratis sul servizio in abbonamento: si tratta dell’ultimo capitolo di una delle più grandi serie strategiche.