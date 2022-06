State of Play, ecco il primo gioco confermato ufficialmente per l’evento

Manca poco al prossimo State of Play, l’abituale evento digitale con cui Sony racconterà tutte le novità del mondo PlayStation, che si svolgerà il prossimo 2 giugno.

Uno degli ultimi eventi era stato dedicato completamente ad Hogwarts Legacy, che potete ordinare su Amazon, che si è mostrato per la prima volta nella sua interezza.

In molti hanno sperato che la cosa si potesse ripetere, presto, per God of War Ragnarok, ma i fan di Kratos dovranno attendere ancora un po’.

E mentre impazza il toto-presenze, con dei big che compaiono attraverso rumor e leak, arriva la prima conferma ufficiale di uno dei titoli che vedremo durante la presentazione.

Stando alle parole di Sony, il prossimo State of Play conterrà anche molti titoli per PlayStation VR 2, il futuro della realtà virtuale secondo PlayStation.

Il primo titolo confermato ufficialmente per l’evento è una conferma di questa intenzione, perché il videogioco in questione è per VR.

Si tratta di Horizon Call of the Mountain, spin-off della saga di Aloy pensato per PSVR2.

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play.

The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO

— PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022