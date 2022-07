Starfield avrà una mappa immensa, ma potete già esplorarla (grazie ai fan)

La galassia di Starfield promette di rappresentare una mappa estremamente ampia e ambiziosa: Bethesda non ha infatti mai voluto nascondere che si tratta di un progetto particolarmente importante per gli ex sviluppatori di Skyrim.

In attesa che il titolo venga lanciato ufficialmente su Xbox e PC, anche gratis al day one grazie a Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), i fan hanno già dimostrato di non vedere l’ora di esplorare con mano la promettente mappa stellare.

C’è infatti un giocatore in particolare così impaziente di aspettare da aver deciso di costruire lui stesso un tool con cui poter esplorare la mappa di Starfield, ricreando quel poco che Bethesda ha già avuto modo di svelare tramite le ultime presentazioni (via PCGamesN).

L’utente Reddit i_need_a_fast_horse ha infatti pubblicato il cosiddetto Starfield Navigator: uno strumento che permette, seppur in forma molto basilare, di poter esplorare una mappa con i 75 sistemi svelati fino a questo momento da Bethesda.

Il fan ha utilizzato i video gameplay mostrati dagli sviluppatori per ricostruire precisamente la posizione di ogni singolo sistema nella mappa, consentendo ai fan di poter calcolare le diverse distanze e poter eventualmente progettare piani in attesa del gioco completo.

Lo Starfield Navigator propone inoltre una modalità «trailer» per ricostruire i movimenti spaziali svelati fino a questo momento: naturalmente non si tratta ancora di uno strumento completo, dato che si basa esclusivamente sulle informazioni attualmente presenti.

Se foste curiosi di provarlo voi stessi, potete dirigervi alla pagina GitHub ufficiale al seguente indirizzo e seguire le istruzioni per scaricare ed avviare lo strumento sul vostro PC.

Il creatore di questo interessante strumento ha ammesso che si tratta di un progetto ancora in fase di sviluppo e che non appena saranno disponibili maggiori informazioni, o il gioco completo sarà disponibile, la mappa sarà aggiornata con informazioni sempre più precise.

Ovviamente non sarà possibile esplorare i 1000 pianeti disponibili, ma questo strumento vi permetterà di capire fin da subito come progettare i vostri viaggi interstellari.

A tal proposito, Bethesda ha voluto fare chiarezza e specificare che i suoi 1000 pianeti saranno creati utilizzando il procedurale, spiegandone anche le ragioni in una lunga intervista.

Analizzando ancora più accuratamente i trailer gameplay, alcuni fan si sono accorti di una feature realistica nascosta davvero interessante, che farà felici i giocatori che preferiscono hud non invasivi.