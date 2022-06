Starfield nasconde una feature realistica per i fan più esigenti (e forse non ve ne eravate accorti)

Starfield è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più importanti dell’ultima conferenza di Xbox e Bethesda: l’ambizioso RPG sci-fi si è infatti mostrato approfonditamente con tantissimi minuti di gameplay e nuovi dettagli.

L’ultima fatica di Bethesda sarà disponibile gratis al lancio su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon) e vuole spingere tutti i giocatori ad affrontare l’avventura nel modo che più preferiscono.

Questo sarà possibile non solo garantendo il supporto alle mod, da sempre uno dei più grandi punti di forza delle produzioni Bethesda, ma anche introducendo apposite feature, anche a livello visivo, che possano dimostrarsi realistiche e accontentare anche i fan che preferiscono un look senza interfacce invasive.

PCGamesN ha infatti segnalato che il trailer gameplay di Starfield ha infatti mostrato «di nascosto» anche una delle feature solitamente più comunemente aggiunte dagli utenti tramite mod: la possibilità di contare le munizioni rimaste nell’arma senza alcuna interfaccia.

Tutte le armi mostrate in occasione del catturato gameplay possiedono infatti la possibilità di contare la quantità di munizioni in svariati modi, in base naturalmente alla tipologia utilizzata dagli utenti.

Per esempio, un fucile laser mostrerà semplicemente un indicatore della carica energetica, mentre una pistola presenterà un indicatore dei proiettili disponibili sul retro.

Bethesda ha però fatto molta attenzione ad assicurarsi che tutte le armi, anche quelle meno futuristiche, possano avere un qualche tipo di contatore: perfino con il fucile a doppia canna potremo sapere se avremo a disposizione uno o due proiettili, osservando attentamente il retro dell’arma dopo ogni colpo.

Gli utenti che preferiranno adottare un’interfaccia minimalista non avranno dunque alcun bisogno di scaricare mod aggiuntive per migliorare il realismo e coinvolgimento: con questa meccanica nascosta, Bethesda ha dimostrato di aver pensato davvero anche ai fan più esigenti.

Adesso i giocatori potranno solo divertirsi a immaginare quale tipo di personaggio creare su Starfield, magari usando l’estremo editor di creazione per interpretare un alieno.

Curiosamente, nonostante sia stato indubbiamente al centro dell’attenzione, non è stato Starfield ad aver conquistato il pubblico durante l’ultima conferenza: i dati ufficiali ci hanno infatti svelato un altro clamoroso vincitore.