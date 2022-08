Starfield, attore di Hollywood lascia la fidanzata per poter giocare al titolo

Quando arrivano giochi molto importanti, i giocatori più affezionati si prendono del tempo per poterci giocare in santa pace, e a quanto pare succederà anche per Starfield.

Gli autori di Skyrim, che potete trovare anche su Amazon, hanno intenzione di fare le cose davvero in grande con la nuova epopea sci-fi, che ha già conquistato molti anche senza essere uscito.

Si tratta di un videogioco che avrà una mappa potenzialmente immensa, che potete già esplorare grazie al lavoro certosino di alcuni fan.

E anche per quanto riguarda i personaggi che, come da tradizione Bethesda, potranno essere creati con un editor davvero potente anche in Starfield.

Starfield è molto atteso, dicevamo. Talmente tanto che uno degli attori che saranno nel cast del film di Borderlands ha lasciato la sua ragazza influencer poterci giocare.

Come riporta PC GamesN, l’attore e comico Bobby Lee ha recentemente rotto con la sua ragazza, l’influencer Khalyla, e uno dei motivi è proprio Starfield.

Per quanto possa sembrare strano, i due si sono separati a luglio perché Bobby Lee non vuole far altro che giocare al prossimo titolo Bethesda.

«Quando uscirà Starfield so già che lo giocherà 16 ore al giorno», ha dichiarato l’attore.

Ma l’idea di dover dividere il suo tempo con la sua dolce metà, e non con le esplorazioni spaziali, l’ha spaventato, e proprio per questo motivo ha deciso di interrompere la sua relazione:

«Non voglio avere una relazione in cui sono tipo, “andiamo al parco”‘, e non voglio farlo. Se vuoi andare al parco con i tuoi amici, sono d’accordo. D’ora in poi, penso che sarò solo solo.»

Abbiamo poco da aggiungere se non che questa dedizione è encomiabile per Bobby Lee, che nel film di Borderlands interpreterà un personaggio inedito.

Una produzione in cui saranno presenti anche attori del calibro di Cate Blanchet, che interpreta un personaggio molto amato.

A proposito di passione per il gaming degli attori, di recente Henry Cavill è tornato a mostrare il suo PC da gaming che è afflitto da un problema molto importante.