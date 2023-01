Stadia sta per dirci addio per sempre: Google annuncia data e orario di chiusura

Siamo ufficialmente entrati nella fase finale del ciclo vitale di Google Stadia, la sfortunata piattaforma streaming della casa di Mountain View che non è mai riuscita a entrare davvero nel cuore degli appassionati videoludici.

Complice la concorrenza di servizi agguerriti come Xbox Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), unita a una strategia gestionale decisamente discutibile, la piattaforma di gaming in cloud della grande G sta per chiudere ufficialmente i suoi server tra pochi giorni, comportando così l’impossibilità di accedere al servizio.

Fortunatamente, bisogna però dire che Google ha dichiarato fin da subito di voler effettuare il maggior numero possibile di rimborsi, avviando nelle scorse settimane le pratiche sia per i software acquistati che per i dispositivi hardware, come i controller ufficiali.

Con un breve comunicato rilasciato a The Verge, la casa di Mountain View ha confermato che Stadia ci dirà addio per sempre a partire dal 19 gennaio alle ore 08:59 locali italiane, corrispondenti alle 23:59 PT del 18 gennaio.

Questo significa che avete dunque meno di 6 giorni di tempo per poter continuare a utilizzare tutti i servizi di Stadia, prima che della sua “morte” naturale dopo l’imminente spegnimento dei server.

Fortunatamente è comunque possibile riuscire a recuperare i propri dati di salvataggio e gli sviluppatori stanno lavorando per renderli compatibili con i propri giochi sulle versioni PC, permettendo così di mantenere i progressi anche dopo la chiusura del servizio.

Una delle compagnie più attive in questo senso si è rivelata essere Ubisoft, che ha già promesso a tutti i propri fan copie aggiuntive sulla propria piattaforma Ubisoft Connect senza costi aggiuntivi, qualora fossero stati effettivamente acquistati i loro giochi sulla piattaforma in streaming di Google.

In ogni caso, avrete tempo fino al prossimo giovedì per potervi organizzare nel migliore dei modi: nel frattempo, tutti i fan che lo desidereranno potranno continuare a giocare su Stadia e tutti i suoi servizi per l’ultima volta.