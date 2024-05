Anche YouTube regala giochi: arrivano oltre 75 giochi gratis

Siamo abituati a vedere tante piattaforme e aziende fornire giochi gratis, e ora arriva YouTube Playables la nuova offerta della piattaforma video di Google.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale, che ha spiegato anche il funzionamento del servizio.

Negli ultimi mesi, un numero limitato di utenti in mercati selezionati ha testato una nuova funzionalità chiamata Playables, una raccolta di giochi gratuiti a cui potete giocare direttamente sulla piattaforma.

Ecco le istruzioni per trovare i giochi gratis di YouTube Playables:

Vai alla home page principale di YouTube, sul desktop o sull'app iOS e Android e trova Playables dal menu Esplora.

Scegli tra oltre 75 giochi e tuffati subito! Puoi anche condividere il gioco con gli amici toccando il menu a tre puntini.

«I Playables rappresentano un modo divertente e interattivo per vivere YouTube», dichiara Google, anticipando che nell'iniziativa ci saranno "giochi leggeri e divertenti".

Quali? Nella lista si trovano titoli come Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask e Trivia Crack e altri titoli che compongono la lista di oltre 75 giochi gratis presenti.

Una lista che si amplierà nei prossimi mesi, e vedremo se ci saranno delle proposte più interessanti e varie di quelle che ci sono adesso.

Chissà come sarebbe stata accolta YouTube Playables se ci fosse stata ancora Google Stadia, il futuro dei videogiochi che però non ha mai avuto un futuro (anche se alcuni giochi ce l'hanno fatta).

Di certo la proposta di YouTube arriva in un momento in cui di certo non manca la possibilità di giocare gratuitamente, in giro tra console e PC.

Di certo la proposta di YouTube arriva in un momento in cui di certo non manca la possibilità di giocare gratuitamente, in giro tra console e PC.

