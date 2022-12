Google Stadia dice addio, ma ci sono buone notizie per i giochi Ubisoft

Manca poco alla fine di Google Stadia, e con il tempo stanno arrivando le informazioni riguardo a ciò che accadrà ai videogiochi acquistati.

Il servizio di streaming non era partito granché bene, ma aveva avuto un ritorno di fiamma con Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), visto che la piattaforma di Google era il modo migliore per giocarlo senza spendere una fortuna in un PC da gaming di alta fascia.

Proprio CD Projekt Red era andata incontro ai giocatori che avevano acquistato il titolo su Google Stadia, chiudendo un ideale cerchio aperto alla sua uscita.

E mentre il gigante tecnologico sta da tempo rimborsando tutti i giocatori che hanno acquistato Stadia, c’è da sbrogliare il dubbio dei giochi acquistati.

Tra questi ci sono quelli Ubisoft, che sono stati resi disponibili per l’acquisto nel catalogo di Google Stadia.

Come riporta l’azienda nel blog ufficiale, ci sono ottime notizie nel caso abbiate dei titoli del publisher francofono su Stadia.

Che possiedate giochi Ubisoft tramite Stadia o vogliate giocare in cloud con Ubisoft+ Multi-Access, Ubisoft vi aiuterà a facilitare la transizione verso altre piattaforme e sui giochi che prevedono la progressione incrociata tramite Ubisoft Connect, tra cui Far Cry 6 e Assassin’s Creed Valhalla.

Le versioni PC dei giochi posseduti su Google Stadia saranno infatti trasferite su PC senza costi aggiuntivi. Saranno automaticamente aggiunti alla libreria tramite Ubisoft Connect, ma qualsiasi valuta virtuale presente nei giochi non verrà trasferita da Stadia a Ubisoft Connect o a qualsiasi altra piattaforma.

Prima del 18 gennaio, quando Stadia cesserà per sempre di esistere, sarà necessario spendere quella valuta o sarà persa per sempre.

Tutti i clienti Ubisoft su Stadia, proprietari o abbonati, riceveranno anche un codice coupon per un mese gratuito di GeForce NOW Priority Membership, che consentirà di continuare a riprodurre in streaming i giochi Ubisoft su un’ampia varietà di dispositivi.

Ottime notizie per questi titoli che, a differenza delle esclusive presenti sulla piattaforma di streaming, non saranno persi per sempre.

Nel frattempo c’è chi sta cercando di prendere il posto di Stadia, ed è ovviamente un altro gigante.