Stadia offre gratis uno dei suoi primi giochi su Steam, dopo la chiusura (ma solo per i fan)

La chiusura a sorpresa di Google Stadia ha causato inevitabile stupore non solo nei confronti dei fan che avevano dato fiducia alla piattaforma in streaming, ma anche per gli stessi sviluppatori che hanno speso risorse per portare i loro progetti sulla piattaforma.

Uno dei primi team di sviluppo che aveva scelto di investire in questa piattaforma è sicuramente Muse Games, autore del divertente e folle Embr (trovate la versione per console su Amazon) che fu anche uno dei primissimi giochi a essere disponibili in accesso anticipato sulla piattaforma della casa di Mountain View.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Google Stadia chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo gennaio: una strategia che sembra non essere stata discussa nemmeno con gli sviluppatori di videogiochi che, nel frattempo, stanno pensando a quali mosse pianificare per il prossimo futuro.

Gli autori di Embr hanno così deciso di ideare una strategia molto interessante per fidelizzare la propria community: se i fan dimostreranno di essere in possesso di una copia originale del gioco su Stadia, da adesso potranno ricevere lo stesso gioco, totalmente gratis, su Steam e proseguire le loro avventure.

Come riportato da 9to5Google, la procedura per ottenere la key gratuita è molto semplice: i giocatori dovranno semplicemente mandare una mail al team allegando uno screenshot con la loro copia di Embr su Stadia, assicurandosi che nell’immagine sia visibile l’indirizzo e-mail.

Una volta fatto ciò, gli sviluppatori chiederanno ai fan interessati di aggiungere alla loro wishlist su Steam il gioco Wildmender, prossimo progetto del team di sviluppo: al termine di questa semplice operazione, i fan potranno riscattare il loro titolo gratis su Steam e continuare a giocare.

To our Stadia Respondrs. With Stadia shutting down we’re going to find a you new home on Steam. Follow this: https://t.co/3E93gvpjjJ for an Embr Steam key#Stadia #Steam #indie #indiegame pic.twitter.com/IhKG90Xxa7 — Embr (@EmbrGame) September 29, 2022

Muse Games ha inoltre confermato che basterà aver semplicemente riscattato il gioco attraverso Stadia Pro: anche la copia gratuita dell’abbonamento è dunque sufficiente per poter accedere a questa interessante promozione, qualora non abbiate acquistato a prezzo intero la versione completa.

Stadia Pro is good! — Embr (@EmbrGame) September 29, 2022

Un’iniziativa che, per quanto rappresenti anche un modo di pubblicizzare il loro nuovo gioco, sarà sicuramente apprezzata dai fan che hanno apprezzato il titolo nella piattaforma streaming: non possiamo che augurarci che altri team possano decidere di seguire il loro esempio.

Naturalmente, se non avevate riscattato o acquistato il gioco, la promozione non sarà valida per voi: si tratta infatti solo di un modo di ringraziare i fan per la fiducia dimostratagli.

Ricordiamo che soltanto alla fine di luglio, Google aveva annunciato con assoluta sicurezza che Stadia non stava affatto chiudendo: una dichiarazione che, a distanza di poche settimane, sembra essere invecchiata davvero male.