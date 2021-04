SSD, quali acquistare prima che i prezzi salgano

Vi abbiamo già informato che i prezzi di SSD e hard disk sono destinati a salire a causa del lancio di una nuova criptovaluta, chiamata Chia, che, a differenza della maggior parte delle altre già presenti sul mercato, e che sfruttano la potenza di CPU e GPU per il mining, questa metterà a dura prova i dispositivi di archiviazione, come SSD e hard disk. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

Vista la situazione, vi consigliamo di mettervi al riparo il prima possibile e, se stavate pensando di ampliare il vostro spazio di archiviazione, o acquistare un SSD più performante, questo è proprio il momento giusto, dato che, se aspetterete, sicuramente vi ritroverete a spendere molto di più per avere lo stesso prodotto. Allo scopo di indirizzarvi al meglio, e non farvi perdere tempo, abbiamo pensato di redigere questo articolo, nel quale vi proponiamo i migliori SSD attualmente in offerta su Amazon.

Ad esempio, se necessitate di un SSD NVMe dalle performance elevatissime, e dall’affidabilità assoluta, sul noto portale e-commerce trovate il Sabrent Rocket 4 Plus da 1TB, conforme alle specifiche PCI Express 4.0 e NVMe 1.3. Questo potentissimo SSD interno in formato M.2, basato su memorie Flash NAND TLC, può raggiungere velocità di lettura e scrittura, rispettivamente, di 7.000MB/s e 5.300MB/s per caricamenti e salvataggi di dati praticamente istantanei.

Ricordiamo che per raggiungere tali velocità è necessario utilizzare una scheda madre equipaggiata con l’interfaccia PCIe 4.0, mentre su PCIe 3.0 tali valori si riducono a 3.400MB/s in lettura e 3.000MB/s in scrittura. Attualmente potete portarvi a casa l’SSD Sabrent Rocket 4 Plus da 1TB a soli 199,99€, rispetto ai 299,99€ di listino, per un risparmio reale di 100€.

