Square Enix riceve minacce di morte (e c’è un arresto)

Nel mese di agosto 2019, un uomo è stato arrestato dalla polizia giapponese dopo aver inviato una e-mail minatoria a Square Enix. Il personaggio – tale Kenichi Hiratsuka, 40 anni – aveva infatti minacciato di “ripetere quanto accaduto alla Kyoto Animation”, un gravissimo incendio doloso costato la vita a 35 persone.

Ora, come riportato da Kotaku, un residente della città di Saitama, in Giappone, è stato preso in custodia dalla polizia dopo aver inviato minacce di morte proprio a Square Enix. Il sospetto, di nome Toshiyuki Kan, avrebbe inviato ben 37 missive minatorie al produttore del gioco durante lo scorso mese di novembre.

TBS News ha reso noto che relativamente a questo ennesimo “incidente” ai danni della compagnia, Kan avrebbe inviato le minacce al sito web del gioco free-to-play Dragon Quest of the Stars, scrivendo inizialmente: «Cosa devo fare per vincere?» Dopodiché, i messaggi sono diventati man mano sempre più minacciosi, sino a frasi del tipo: «Ucciderò la persona che ha organizzato questa truffa».

Il 39enne ha ammesso le proprie colpe, dichiarando: «Non potevo vincere, quindi mi sono inca**ato». Purtroppo, non è la prima volta che i cosiddetti “leoni da tastiera” si lasciano andare a frasi davvero eccessive nonché punibili penalmente. Ricordiamo infatti l’episodio di Emma Montgomery, nota online come Negaoryx, divenuta celebre per una reazione davanti alla fine dell’ormai noto coniglietto virtuale del primo The Last of Us.

Emma Montgomery.

La giovane ha dichiarato infatti di aver iniziato a ricevere minacce di morte da persone nei suoi messaggi privati «che arrivavano fuori dal nulla» , per via di alcuni meme creati a sua insaputa. Da non dimenticare neppure l’episodio che a luglio 2020 ha interessato la doppiatrice Laura Bailey, che interpreta Abby in The Last of Us Part II, è stata minacciata di morte rendendo il tutto di dominio pubblico.

La speranza è che, a seguito di queste punizioni esemplari, il web diventi pian piano un posto migliore, sia per le case di sviluppo che per gli stessi utenti che ogni giorno visitano l’internet.

Ricordiamo, relativamente a Square, che ieri sera la compagnia ha annunciato Final Fantasy VII Remake Integrade per PS5, oltre ai due Final Fantasy VII Ever Crisis e The First Soldier.