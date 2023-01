Square Enix ha “ucciso” un altro spin-off importante: è il terzo del 2023

Il 2023 di Square Enix non è esattamente iniziato con i migliori auspici per i giocatori, in modo “coerente” con come avevamo lasciato il publisher alla fine dello scorso anno: il colosso ha infatti appena annunciato la chiusura definitiva dei server di un altro titolo free-to-play.

Questa volta a farne le spese non è stato Final Fantasy, ma un altro franchise di spessore, particolarmente importante nel mercato giapponese: stiamo naturalmente parlando di Dragon Quest (trovate l’edizione definitiva di DQ XI S su Amazon), che tra pochi mesi chiuderà per sempre i server di un apprezzato spin-off.

Come riportato da ComicBook, Square Enix ha infatti annunciato il temutissimo «end of service» per Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, interrompendo anche la vendita delle microtransazioni con effetto immediato.

Si tratta dunque del terzo addio del 2023 per i free-to-play del publisher, dopo aver già chiuso i server del battle royale di Final Fantasy VII e aver confermato anche la fine di un altro spin-off, questa volta dedicato però a Bravely Default.

L’annuncio ufficiale arrivato dal publisher, che potete leggere integralmente al seguente indirizzo, sottolinea come sia diventato particolarmente difficile continuare a offrire contenuti vari e di qualità all’interno del gioco, prendendo così la difficile decisione di interrompere il supporto.

Una scelta che solitamente viene presa quando un titolo non riesce a generare profitti abbastanza ampi da giustificarne il continuo supporto e mantenimento dei server: per attutire il colpo, gli sviluppatori hanno comunque annunciato che nei prossimi giorni saranno rilasciati i capitoli finali e saranno offerti equipaggiamenti precedentemente esclusivi.

I server chiuderanno ufficialmente il prossimo 26 aprile, dando così agli utenti circa 3 mesi di tempo per poter scoprire tutti i contenuti di questo capitolo di Dragon Quest, prima dell’imminente addio definitivo.

Sebbene i giocatori free-to-play siano ormai consapevoli che le chiusure improvvise possono capitare, va comunque detto che c’è stata quasi una “strage” per le recenti produzioni di Square Enix, non esattamente incoraggiante per il futuro dei titoli mobile.

Se si considera poi che il publisher ha deciso di aumentare gli investimenti per i giochi con blockchain, la rabbia di alcuni utenti è decisamente comprensibile. Se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti, vi terremo informati sulle nostre pagine.